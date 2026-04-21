Imagini superbe cu Delia din sezonul 9 Mireasa cu puțin timp înainte să nască. Cum arată cu burtica de gravidă 

Cu puțin timp înainte de a deveni părinți, Delia și Liviu, câștigătorii sezonului 9 Mireasa, au făcut o ședință foto care să le amintească mereu de această perioadă.

În aproximativ o lună și jumătate, Delia și Liviu își vor strânge minunea în brațe, dar până atunci, cei doi se bucură de perioada sarcinii. Copilul lor se va naște în zodia Gemeni, câștigătoarea sezonului 9 Mireasa fiind programată să nască pe 1 iunie.

Cum arată Delia din sezonul 9 Mireasa cu o lună și jumătate înainte să devină mamă

„Două inimi, un singur drum… iar acum o a treia bate ușor între noi. Iubirea noastră crește, prinde viață și se transformă în cel mai frumos vis devenit realitate”, a scris Delia în dreptul imaginilor în care apare alături de soțul ei.

În cadrul ședinței foto, câștigătoarea sezonului 9 Mireasa a purtat ținute care îi evidențiază burtica de gravidă.

Delia și Liviu au anunțat că vor deveni părinți în cadrul unei ediții speciale de Mireasa, care a reunit câștigătorii sezoanelor care în prezent formează familii frumoase.

„E vremea de copii acum. Ne-am dorit foarte mult să facem întâi cununia religioasă, să avem binecuvântarea divină și după să rămân însărcinată și așa s-a întâmplat. Imediat după nuntă. Normal sunt programată să nasc pe 1 iunie, de Ziua Copilului”, spunea atunci Delia.

Delia și Liviu s-au cunoscut în sezonul 9 Mireasa și în Marea Finală din 12 iulie 2024 cei doi au spus DA în fața primarului. Familia Negrea a câștigat sezonul 9 Mireasa- În ritmul inimii, iar în august 2025 cei doi au avut parte de o nuntă ca în filme. În 2026 în familia Negrea va fi mai numeroasă!

Citește și: Delia, câștigătoarea sezonului 9 Mireasa, este însărcinată. Cum au anunțat ea și Liviu că vor deveni părinți

Cum a început povestea de iubire dintre Delia și Liviu

Povestea de dragoste dintre Delia și Liviu a început să prindă contur când ambii au avut parte de un eșec pe plan sentimental în casa Mireasa. La începutul sezonului 9 Mireasa, Liviu a intrat într-o relație cu Iuliana, iar Delia a avut apropieri cu Dediș.

Lucrurile nu au funcționat în această formulă. Când Delia a mărturisit că simte o chimie față de Liviu, tânărul a confirmat că sentimentul e reciproc. Cei doi au început să se cunoască și au descoperit că se potrivesc.

După primu sărut, Liviu i-a mărturisit Deliei că nu s-a mai simțit niciodată atât de îndrăgostit. Doamna Viorica, mama lui Liviu, a plăcut-o de la început pe Delia și le-a fost alături celor doi de-a lungul sezonului 9 Mireasa.

Un moment dificil pentru cei doi a fost când și-au făcut unul altuia mărturisiri grele din trecut. În ciuda dezvăluirilor, cei doi și-au promis că vor fi alături unul de altul, indiferent de circumstanțe. Un moment care le-a consolidat relația a fost cel în care Liviu a câștigat task-ul cabinei telefonice, fata fiindu-i alături toată noaptea încurajându-și iubitul.

Momentul logodnei a fost unul special, la Maramureș. După o călătorie cu Mocănița, Delia și Liviu au dansat purtând straie populare, iar la un moment dat Liviu s-a așezat în genunchi și și-a întrebat iubita dacă vrea să fie soția lui.

Delia a fost foarte emoționată când a auzit întrebarea și înainte de mult așteptatul „Da”, fata a izbucnit în lacrimi.

După un sezon în care s-au îndrăgostit, s-au cunoscut, s-au susținut și și-au făcut planuri de viitor împreună, Delia și Liviu au decis să se căsătorească în Finala Mireasa și să devină familia Negrea.