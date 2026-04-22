Delia și Liviu, câștigătorii sezonului 9 Mireasa, au dezvăluit sexul bebelușului: „O iubire atât de mare pentru un suflet mic”

Delia și Liviu au făcut o petrecere de gender reveal, unde au aflat sexul copilului. Câștigătorii sezonului 9 Mireasa au fost foarte bucuroși la aflarea veștii.

Prin intermediul unui spray de culoare albastră, viitorii părinți precum și invitații de la petrecere au aflat că în burtica Deliei se află un băiețel.

Citește și: Maria și Cristian, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, au devenit părinți. Maria a născut un băiețel. Ce nume poartă micuțul

Delia și Liviu, câștigătorii sezonului 9 Mireasa, au dezvăluit sexul bebelușului.

„Până azi, nici noi nu am știut ce ascunde cea mai frumoasă minune a noastră… Am trăit fiecare clipă cu emoție, iar acum, în sfârșit, împărtășim și cu voi: vom avea un băiețel. O iubire atât de mare pentru un suflet atât de mic… abia așteptăm să te cunoaștem, minunea noastră!!! Te iubim!!”

Delia și Liviu au țopăit de bucurie și s-au îmbrățișat în momentul în care au aflat că vor fi părinți de băiat. Cei doi au postat imagini de la petrecere pe rețelele sociale, iar felicitările au curs.

Delia și Liviu au anunțat că vor deveni părinți într-o ediție specială de Mireasa.

„E vremea de copii acum. Ne-am dorit foarte mult să facem întâi cununia religioasă, să avem binecuvântarea divină și după să rămân însărcinată și așa s-a întâmplat. Imediat după nuntă. Normal sunt programată să nasc pe 1 iunie, de Ziua Copilului. Nu știm dacă e fetiță sau băiat deocamdată. Ai noștri au plâns, au fost foarte fericiți”, a spus Delia, în timp ce soțul ei a precizat că și-ar dori băiat.

„Socrul meu strânge mașinuțe de 15 ani”, a spus Liviu precizând că reacția familiei a fost extraordinară.

Fiul Deliei și al lui Liviu se va naște în zodia Gemeni.

Citește și: Imagini superbe cu Delia din sezonul 9 Mireasa cu puțin timp înainte să nască. Cum arată cu burtica de gravidă