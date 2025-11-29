Delia, câștigătoarea sezonului 9 Mireasa, este însărcinată. Cum au anunțat ea și Liviu că vor deveni părinți

Delia și Liviu, câștigătorii sezonului 9 Mireasa, așteaptă un copil. Cei doi au dat minunata veste că vor deveni părinți în ediția specială Mireasa de pe 29 noiembrie 2025.

De ziua Antenei, Delia și Liviu au făcut un anunț special: „Urmează să devenim părinți”, a spus Delia în timp ce Liviu a arătat ecografie.

„Urmează să devenim părinți”. Delia, câștigătoarea sezonului 9 Mireasa, este însărcinată. Ea și Liviu au dat vestea de ziua Antenei

Delia și Liviu au mărturisit că viața lor decurge așa cum și-au dorit. Cei doi au pășit din nou în casa în care s-au cunoscut și au anunțat că în curând vor fi 3. Copilul lor se va naște în zodia Gemeni.

„Dumnezeu ne-a ajutat să îndeplinim tot ce ne-am dorit. Am zis că ne căsătorim prima dată la Mireasa, după mergem afară și facem nunta, după ne-am stabilit în Marea Britanie și am zis că urmează copii și totul a decurs conform planului. Cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, dar totul e pe drumul cel bun”, a spus Liviu.

„E vremea de copii acum. Ne-am dorit foarte mult să facem întâi cununia religioasă, să avem binecuvântarea divină și după să rămân însărcinată și așa s-a întâmplat. Imediat după nuntă. Normal sunt programată să nasc pe 1 iunie, de Ziua Copilului. Nu știm dacă e fetiță sau băiat deocamdată. Ai noștri au plâns, au fost foarte fericiți”, a spus Delia.

„Socrul meu strânge mașinuțe de 15 ani”, a spus Liviu precizând că reacția familiei a fost extraordinară.

Unde s-au stabilit Delia și Liviu din sezonul 9 Mireasa și cum arată viața lor în prezent

Delia și Liviu s-au stabilit în Marea Britanie. Băiatul lucrează în construcții, iar fata în domeniul logisticii. De banii din premiu încă nu s-au atins, pentru că se gândesc la posibilitatea de a-și lua o casă la un moment dat în Anglia. Totuși, pe viitori cei doi au spus că și-ar dori să se întoarcă în România. Liviu s-a adaptat foarte bine în țara în care plouă des, iar după ce se va naște copilul mama lui, doamna Viorica, va merge în Marea Britanie să-i ajute.

Delia și Liviu s-au cunoscut în sezonul 9 Mireasa și în Marea Finală din 12 iulie 2024 cei doi au spus DA în fața primarului. Familia Negrea a câștigat sezonul 9 Mireasa- În ritmul inimii, iar în august 2025 cei doi au avut parte de o nuntă ca în filme. În 2026 în familia Negrea va fi mai numeroasă!