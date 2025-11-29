Delia, câștigătoarea sezonului 9 Mireasa, este însărcinată. Cum au anunțat ea și Liviu că vor deveni părinți

Antena Căutare
Delia și Liviu, câștigătorii sezonului 9 Mireasa, așteaptă un copil. Cei doi au dat minunata veste că vor deveni părinți în ediția specială Mireasa de pe 29 noiembrie 2025. 

Publicat: Sambata, 29 Noiembrie 2025, 15:00 | Actualizat Sambata, 29 Noiembrie 2025, 14:44

De ziua Antenei, Delia și Liviu au făcut un anunț special: „Urmează să devenim părinți”, a spus Delia în timp ce Liviu a arătat ecografie.

Delia și Liviu au mărturisit că viața lor decurge așa cum și-au dorit. Cei doi au pășit din nou în casa în care s-au cunoscut și au anunțat că în curând vor fi 3. Copilul lor se va naște în zodia Gemeni.

„Dumnezeu ne-a ajutat să îndeplinim tot ce ne-am dorit. Am zis că ne căsătorim prima dată la Mireasa, după mergem afară și facem nunta, după ne-am stabilit în Marea Britanie și am zis că urmează copii și totul a decurs conform planului. Cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, dar totul e pe drumul cel bun”, a spus Liviu.

„E vremea de copii acum. Ne-am dorit foarte mult să facem întâi cununia religioasă, să avem binecuvântarea divină și după să rămân însărcinată și așa s-a întâmplat. Imediat după nuntă. Normal sunt programată să nasc pe 1 iunie, de Ziua Copilului. Nu știm dacă e fetiță sau băiat deocamdată. Ai noștri au plâns, au fost foarte fericiți”, a spus Delia.

„Socrul meu strânge mașinuțe de 15 ani”, a spus Liviu precizând că reacția familiei a fost extraordinară.

Unde s-au stabilit Delia și Liviu din sezonul 9 Mireasa și cum arată viața lor în prezent

Delia și Liviu s-au stabilit în Marea Britanie. Băiatul lucrează în construcții, iar fata în domeniul logisticii. De banii din premiu încă nu s-au atins, pentru că se gândesc la posibilitatea de a-și lua o casă la un moment dat în Anglia. Totuși, pe viitori cei doi au spus că și-ar dori să se întoarcă în România. Liviu s-a adaptat foarte bine în țara în care plouă des, iar după ce se va naște copilul mama lui, doamna Viorica, va merge în Marea Britanie să-i ajute.

Delia și Liviu s-au cunoscut în sezonul 9 Mireasa și în Marea Finală din 12 iulie 2024 cei doi au spus DA în fața primarului. Familia Negrea a câștigat sezonul 9 Mireasa- În ritmul inimii, iar în august 2025 cei doi au avut parte de o nuntă ca în filme. În 2026 în familia Negrea va fi mai numeroasă!

