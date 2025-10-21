Mireasa, sezon 9. Liviu, mesaj emoționant de ziua Deliei: „Ești cea mai frumoasă parte din viața mea”

Delia, câștigătoarea sezonului 9 Mireasa, a împlinit 30 de ani. De ziua sa, tânăra a primit o mulțime de urări frumoase.

Printre cei care i-au transmis gânduri frumoase Deliei s-au numărat, desigur, soțul ei, dar și prietena sa din sezonul 9 Mireasa, Laura.

Liviu, mesaj emoționant de ziua Deliei

Liviu a publicat mai multe imagini cu ea și soția lui, alături de un mesaj emoționant:

„La mulți ani, iubirea mea! Astăzi nu sărbătorim doar ziua ta de naștere, ci și norocul meu de a te avea alături. Ești sufletul meu pereche, sprijinul meu și cea mai frumoasă parte din viața mea. Îți mulțumesc pentru tot ce ești și pentru toată dragostea pe care mi-o oferi zi de zi. Îți doresc o zi plină de zâmbete, momente fericite și oameni dragi alături. Să ți se împlinească toate visele și să nu uiți niciodată cât de mult te iubesc! Love”, a scris Liviu pe Instagram.

Și Laura i-a transmis Deliei un mesaj frumos:

Delia și Laura au rămas bune prietene, iar soția lui Liviu chiar îi va năși pe câștigătorii sezonului 10 Mireasa.

„La mulți ani, scumpa mea! Îți doresc tot binele din lume, sper ca tot ce îți dorești să se îndeplinească. Te iubesc!”, a transmis Laura de ziua Deliei.

Cum a început povestea de dragoste dintre Delia și Liviu

Povestea de dragoste dintre Delia și Liviu a început să prindă contur când ambii au avut parte de un eșec pe plan sentimental în casa Mireasa. La începutul sezonului 9 Mireasa, Liviu a intrat într-o relație cu Iuliana, iar Delia a avut apropieri cu Dediș. Lucrurile nu au funcționat în această formulă. Când Delia a mărturisit că simte o chimie față de Liviu, tânărul a confirmat că sentimentul e reciproc. Cei doi au început să se cunoască și au descoperit că se potrivesc. După primu sărut, Liviu i-a mărturisit Deliei că nu s-a mai simțit niciodată atât de îndrăgostit. Doamna Viorica, mama lui Liviu, a plăcut-o de la început pe Delia și le-a fost alături celor doi de-a lungul sezonului 9 Mireasa.

Un moment dificil pentru cei doi a fost când și-au făcut unul altuia mărturisiri grele din trecut. În ciuda dezvăluirilor, cei doi și-au promis că vor fi alături unul de altul, indiferent de circumstanțe. Un moment care le-a consolidat relația a fost cel în care Liviu a câștigat task-ul cabinei telefonice, fata fiindu-i alături toată noaptea încurajându-și iubitul. Momentul logodnei a fost unul special, la Maramureș. După o călătorie cu Mocănița, Delia și Liviu au dansat purtând straie populare, iar la un moment dat Liviu s-a așezat în genunchi și și-a întrebat iubita dacă vrea să fie soția lui. Delia a fost foarte emoționată când a auzit întrebarea și înainte de mult așteptatul „Da”, fata a izbucnit în lacrimi. După un sezon în care s-au îndrăgostit, s-au cunoscut, s-au susținut și și-au făcut planuri de viitor împreună, Delia și Liviu au decis să se căsătorească în Finala Mireasa și să devină familia Negrea.