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Doamna Carmen s-a înfuriat și a făcut scandal uriaș în casa Mireasa! Ce i-a zis Alexandrei. Ce reacție a avut Radu

Un scandal s-a iscat între doamna Carmen și Alexandra, iar Radu a fost prins la mijloc între cele două! Descoperă de la ce a pornit totul și ce reacție a avut acesta. În discuție s-a adus ideea unor polițe de plătit, la Mireasa. Capriciile iubirii.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 09:24 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 10:50
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Lista de cumpărături a devenit motiv de dispută, iar discuțiile au degenerat rapid. Doamna Carmen s-a arătat deranjată de atitudinea Alexandrei și a ținut să îi răspundă ferm. Între cele două s-a iscat un scandal. Descoperă ce reacție a avut Radu, în ediția din 5 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Doamna Carmen s-a înfuriat și a făcut scandal uriaș în casa Mireasa! Ce i-a zis Alexandrei. Ce reacție a avut Radu

Lista de cumpărături a născut din nou discuții intense în bucătăria fetelor. Claudia făcea lista de cumpărături împreună cu fetele și cu mamele din casă atunci când ceea ce inițial era o discuție relaxată s-a transformat într-o ceartă între doamna Carmen și Alexandra.

Doamna Carmen a cerut iaurturi grecești și una dintre fete a spus că „mai sunt unele după castron”.

„Nu era după castron nimic, erau iaurturile mele de acasă, aduse de soțul meu! Încetați cu după castroane, după draci și după laci. Cum adică erau după castroane, Alexandra? Că uite așa se interpretează”, a zis femeia.

„Am zis că erau sub castroane și s-au văzut. Știți că v-am întrebat de dimineață ale cui sunt. Dar nu v-am întrebat de acelea, ci de cel mare și de altul desfăcut de lângă. Și v-am întrebat, de ce trebuie să se facă atâta scandal pentru chestia asta? Veniți să le vedeți. Era un castron peste ele și erau iaurturile astea. Frate, îmi e frică și să mai umblu în frigider. Atâta circ pentru un iaurt? O țineți așa până mâine?”, a spus Alexandra.

„Eu nu ascund nimic, să vă intre odată pentru totdeauna în cap că eu nu ascund nimic! Încetați cu astea! Atunci de ce ai zis? Toate chestiile astea duc undeva”, a răbufnit doamna Carmen.

„Eu nu am zis cu o intenție. Că eu nu mă cert pentru un iaurt. Bine, gata...”, a fost reacția concurentei.

„Nu-mi spui tu mie gata! Nu îți e rusine? Gata îi spui mamei tale, te rog să îți vorbești cuvintele. După ce că tu ești neatentă și nu te uiți ca lumea, tot tu ești cu gura mare”, a țipat mama.

„Atunci vorbiți singură”, a fost replica tinerei.

Ulterior, în Live, Radu a fost pus în situația să își dea cu părerea. Vă reamintim că el este fiul adoptiv al doamnei Carmen și iubitul Alexandrei.

„Mi s-a părut exagerată situația, mai ales că nu am auzit să se fi zis că s-au ascuns iaurturile, ci pur și simplu nu s-au văzut. Așa am înțeles eu din material și din discuțiile cu ea. Nu mi s-a părut că se duce în direcția aceea că se ascund iaurturi”, a spus Radu.

Doamna Carmen în Live că vede lucrurile altfel, la câteva ore după cele întâmplate. Aceasta a spus faptul că „toți oamenii au și zile bune, dar și zile rele” și că a răbufnit. Femeia a dus mai multe explicații despre cele întâmplate.

„Îmi pare rău că situația a escaladat așa, mie mi se părea un conflict minor. Doamna Carmen a exagerat. Nu mi s-a părut că Alexandra o acuză cu ceva. Nu simt că doamna Carmen m-a protejat în ultima vreme, am și zis asta la task-ul telecabinei”, a mai spus concurentul.

În discuție s-a adus și discuție despre niște „polițe” pe care doamna Carmen i le-ar plăti concurentului.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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