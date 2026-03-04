Fiica Mirunei din sezonul 6 Mireasa a împlinit 1 an. Cum arată micuța: „Ești începutul nostru cel mai frumos!”

Fiica Mirunei din sezonul 6 Mireasa a împlinit 1 an, iar mama micuței a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

Alături de mesajul emoționant, fosta concurentă Mireasa a publicat și o imagine de familie, în care apare alături de mica sărbătorită și de soțul ei.

Miruna din sezonul 6 Mireasa a sărbătorit aniversarea de 1 an a fiicei sale

„Împlinești un an, dar în inimile noastre trăiești dintotdeauna. Cu fiecare gângurit ne-ai legat mai strâns, cu fiecare zâmbet ne-ai schimbat pentru totdeauna. Ești începutul nostru cel mai frumos! La mulți ani, iubirea noastră!”, a scris Miruna în dreptul imaginii superbe cu micuța Ameli Maria.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Mireasa, sezon 6. Cosmin Munteanu, imagine cu fiul său. Ipostaza adorabilă în care s-a fotografiat alături de bebeluș

Miruna și soțul ei au devenit părinți pe 28 februarie 2025. Mulți dintre cei care au urmărit-o pe Miruna în emisiunea Mireasa au admis faptul că tânăra este schimbată în bine și se bucură să vadă că viața ei a luat o întorsătură frumoasă, după căsnicia eșuată cu Cosmin Munteanu.

Miruna a împărtășit în 2024 vestea sarcinii, printr-o postare plină de emoție: „Nicio poză, nicio descriere, niciun mod de a anunța nu sunt suficiente când este vorba despre o binecuvântare. Dumnezeu ne iubește și ne-a trimis un suflet care să ne umple viața de fericire. Promitem să avem grijă de tine cum vom putea mai bine pentru că suntem recunoscători până la cer și înapoi de venirea ta pe lume! Te iubim un infinit de vieți! Semnat, mami și tati!”, a spus atunci Miruna Tache.

Miruna s-a căsătorit cu tatăl copilului ei

Cererea în căsătorie a avut loc la Mănăstirea Ghighiu, un loc superb din județul Prahova. Acolo, Gabriel s-a așezat în genunchi și a cerut-o în căsătorie pe Miruna.

Pe contul său de Instagram, tânăra a publicat mai multe imagini cu momentul în care s-au logodit, precum și cu buchetul de trandafiri albi pe care partenerul i l-a dăruit.

„De dimineață, în timp ce ne pregăteam să mergem la mănăstire, chiar vorbeam ce drăguț ar fi să aibă loc cererea în căsătorie a unei femei în casa Domnului. Am simțit ca niciun loc nu ar fi mai frumos pentru cererea mea pe viitor. Clar Dumnezeu mi-a trimis acest gând și dorința mea a fost atât de pură încât la câteva ore, chiar asta s-a întâmplat. Planul era să fiu cerută la mănăstirea mea de suflet, Ghighiu. O cerere din suflet, emoționantă, în liniște. Un moment intim pe care îl păstrez pentru sufletul nostru. Totuși, las poza asta aici că e prea frumoasă și îl și iubesc mult pe acest drăguț! Ce Dumnezeu unește, nimeni să nu despartă!”, a scris Miruna.

Miruna a devenit doamna Tache după ce s-a căsătorit cu tatăl copilului ei.