Motorola a dezvăluit Razr Fold la MWC 2026. Cum arată are noul smartphone pliabil

După ce a anunțat noul smartphone pliabil la CES, Motorola a dezvăluit Razr Fold la MWC 2026, eveniment ce a avut loc în Barcelona.

Acesta e primul smartphone pliabil în formă de carte pe care îl lansează Motorola, inspirat de celebrul Razr, unul dintre cele mai vândute telefoane din anii 2000.

Smartphone-ul a impresionat cu specificațiile tehnice care au fost dezvăluite, deși Motorola nu a oferit toate detaliile, scrie Engadget.

Razr Fold e dotat cu 5 camere și poate fi folosit inclusiv cu noul stilou digital Pen Ultra.

Mai mult, Motorola a introdus numeroase îmbunătățiri pentru telefon, față de rivalii săi din acest sector.

Articolul continuă după reclamă

Motorola a dezvăluit Razr Fold la MWC 2026

Ambele ecrane de pe Razr Fold sunt mai luminoase decât versiunile oferite de competitori în acest moment, cu o diferență notabilă.

Ecranul pliabil principal de 8.1 inchi al modelului Razr Fold are o luminozitate maximă de 6200 niți, în timp ce ecranul extern oferă o luminozitate de 6000 niți. Prin comparație, ambele ecrane ale modelului Pixel 10 Fold Pro au o luminozitate maximă de 3000 niți, iar ecranele interne ale altor telefoane pliabile au de obicei niveluri de luminozitate considerabil mai mici.

Ecranul principal e un panou LTPO 2K, care poate atinge o rată de refresh de 120Hz, în timp ce ecranul extern poate ajunge până la 165Hz. Ambele ecrane sunt dotate și cu acces Dolby Vision.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum Motorola a ales acest nivel ridicat de luminozitate, compania a introdus și o baterie siliciu-carbon de 6.000 mAh, una dintre cele mai performante specificații din categoria telefoanelor pliabile în acest moment.

Razr Fold oferă și încărcare rapidă de până la 80W cu încărcătorul TurboPower și încărcare wireless de până la 50W.

Citește și: Honor a dezvăluit un „smartphone robot”. Ce poate face dispozitivul

Chiar și cu o baterie atât de mare, datorită densității energetice ridicate a tehnologiei siliciu-carbon, smartphone-ul pliabil Motorola e surprinzător de subțire. Razr Fold are o grosime de 4.6 milimetri când e deschis și 9.9 milimetri când e închis. Cel mai recent Z Fold de la Samsung e mai subțire, cu 4.2 milimetri când e deschis și 8.9 milimetri când e închis, dar are o baterie semnificativ mai mică, de doar 4.400 mAh.

Din punct de vedere al designului, Razr Fold păstrează multe dintre elementele de la telefoanele Razr recente.

Telefonul e dotat cu procesorul Snapdragon 8 Gen 5, considerat cel mai bun în acest moment pentru telefoanele Android. De asemenea, are un sistem de răcire lichidă pentru a menține performanța constantă în sarcini intense și sesiuni de gaming.

Motorola Razr Fold e dotat cu 5 camere

Razr Fold e dotat cu 5 camere, o îmbunătățire față de modelele precedente. Camera principală are 50 MP, obiectiv f/1.6. Include și un senzor 3-în-1 pentru o redare mai precisă a culorilor.

Camera ultra-wide are tot 50 MP, și permite și realizarea fotografiilor macro. Camera telefoto periscopică de 50 MP oferă zoom optic 3x și SuperZoom 100x, prin decupare digitală și procesare AI.

Citește și: Apple a dezvăluit iPhone 17e. Cât costă smartphone-ul cu preț mai accesibil

Pentru selfie-uri, există 2 camere, una internă de 32 MP, cu filmare până la 4K, și una externă de 20 MP.

Motorola susține că acesta e cel mai performant sistem de camere pe un telefon pliabil, cu cel mai mare scor DXOMARK dintre toate pliabilele testate.

Motorola nu a anunțat încă prețul și disponibilitatea pentru Razr Fold. Telefonul va fi lansat în America de Nord și Europa „în lunile următoare.”