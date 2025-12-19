Finala sezonului 12 Mireasa. Cine sunt câștigătorii Marelui Premiu în valoare de 40.000 euro. Ei sunt mirii sezonului

După patru luni intense de competiție, sezonul 12 al show-ului Mireasa a ajuns la final. În Finala Mireasa din 19 decembrie 2025, publicul a ales câștigătorii. Iată cine sunt mirele și mireasa acestui sezon și cei care câștigă premiul de 40.000 de euro!

În Finala sezonului 12 Mireasa - Iubire Mediteraneeană 3 cupluri căsătorite civil au luptat în cursa pentru marele premiu. Emily și Liviu Gherman au fost eliminați de concurenți în ultima gală a sezonului 12 Mireasa, dar s-au căsătorit civil și au participat la Finală, chiar dacă nu s-au aflat în cursa pentru marele premiu. Cele trei cupluri care s-au aflat la votul publicului timp de o săptămână au fost: Denisa și Cristian, Lavinia și Adin, Florina și Alex.

După o Finală plină de emoții și de momente frumoase, prezentatoarea Simona Gherghe a anunțat câștigătorii sezonului 12 Mireasa! Încă de la începutul Finalei, prezentatoarea a precizat că există o luptă foarte strânsă între cuplul de pe primul loc și cel de pe locul 2, la începutul emisiei live, diferența fiind doar de 1% dintre voturi.

Spre sfârșitul Finalei de pe 19 decembrie, Simona Gherghe a primit cecul și a anunțat cuplul câștigător al sezonului 12 Mireasa. Emoțiile au dominat atmosfera, iar fericirea a fost la cote maxime pentru tinerii care au câștigat suma de 40.000 de euro, care le va da un start important în viață.

Simona Gherghe a anunțat clasamentul celor 3 cupluri care s-au luptat pentru marele premiu:

22,42% Florina și Alex;

35,24% Denisa și Cristian;

42, 34% Lavinia și Adin!

Astfel, mirii sezonului 11 sunt Lavinia și Adin.

„O să vă spun că, de fapt fiecare dintre voi sunteți marii câștigători, pentru că simțiți că v-ați găsit iubirea. Dacă ai omul potrivit lângă tine, poți face orice în viață! E foarte important ca lângă tine să ai partenerul potrivit”, a spus Simona Gherghe.

„Ne tremură mâinile. Suntem foarte emoționați. Au început de ieri dimineața emoțiile, când am fost la primărie, când am mers la primărie. Vrem să le mulțumim tuturor celor care ne-au votat și nu în ultimul rând nașilor noștri: Sorin și Diana”, au spus marii câștigători.

Mamei lui Adin i s-a făcut rău de emoții, iar Simona Gherghe a cerut intervenția medicului.

Lavinia i-a dăruit buchetul ei Dianei.

Marea Finală Mireasa sezon 12: Când primesc câștigătorii premiul în valoare de 40.000 euro

Regulamentul spune că, cuplul căsătorit, clasat pe primul loc, având procentul cel mai mare de voturi primite de la telespectatori, este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 12, la maximum 187 de zile de la difuzarea finalei.

Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.