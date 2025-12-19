Finala sezonului 12 Mireasa. Denisa și Cristian Rădulescu și-au jurat iubire pentru totdeauna. Cum a început povestea lor

Antena Căutare
Denisa și Cristian formează familia Rădulescu. Cei doi s-au cununat civil pe 18 decembrie la primărie, iar în Finala Mireasa de pe 19 decembrie 2025, Denisa și Cristian și-au făcut jurăminte de iubire.

Publicat: Vineri, 19 Decembrie 2025, 16:37 | Actualizat Vineri, 19 Decembrie 2025, 17:45

Sub privirile emoționate ale părinților, Denisa și Cristian au pășit unul în fața celuilalt, pentru a-și face jurăminte superbe

Denisa: Dragul meu soț, dragul meu gogo, niciodată n-am mai simțit o astfel de iubire! Ești omul meu perfect, lângă care vreau să îmbătrânesc. M-ai ajutat să-mi înfrâng frica de abandon. Drumurile grele au cele mai frumoase destinații

Cristian: Îți mulțumesc că faci parte din viața mea. Mă bucur că împreună am trecut peste absolut orice. Vreau să știi că te voi iubi mereu, te voi susține. Vreau să fii mama copiilor mei.

Cum a început povestea de dragoste dintre Denisa și Cristian

Cristian este unul dintre concurenții care au deschis sezonul 12 Mireasa. În Halkidiki, tânărul își începea parcursul încrezător că își va găsi sufletul pereche. Totuși, începutul nu a fost prea ușor pentru fiul doamnei Nicoleta pentru că a avut mai multe interacțiuni care nu s-au soldat cu relații. Mai întâi, Cristian a plăcut-o pe Lavinia și s-a declarat încântat de gestul fetei de a bea din paharul lui.

La prima petrecere, băiatul a petrecut timp în compania lui Emily, iar cei doi au intrat într-o cunoaștere, în care au fost apropiați, s-au ținut de mână, dar fata, în cele din urmă, a dorit să încheie interacțiunea. Băiatul a mai petrecut apoi timp cu Alina, dar nici a treia nu a fost cu noroc. Când a intrat Denisa în casă, fata a știut exact ce, sau mai bine zis pe cine își dorește.

Între Cristian și Denisa a fost o atracție la prima vedere. Băiatul a gătit la cina pe care ea a avut-o în casa Mireasa, iar aceasta a trebuit să jurizeze un task prin care toți băieții au încercat să o impresioneze. Denisa a fost impresionată de cina pregătită de Cristian așa că cei doi au avut un date. Băiatul a câștigat și el un task cu și despre cafea, așa că a avut ocazia să o invite și el pe Denisa la un date în afara casei Mireasa. De aici, cei doi s-au îndrăgostit, iar pe 22 septembrie, după un sărut la petrecere, cei doi au anunțat că formează un cuplu în casa Mireasa: primul cuplu din sezonul 12.

Cei doi au avut un parcurs frumos în calitate de cuplu și au reușit să treacă peste neînțelegeri și neumlțumiri. La un moment dat, Denisa a fost deranjată de implicarea lui Cristian la petrecerea de bun venit a noilor concurente, însă băiatul i-a demonstrat că are ochi numai pentru ea. Cristian a fost pus în situația de a crea o punte de legătură între mama lui și iubita lui, având în vedere că doamna Nicoleta se simțea exclusă de noră, iar fata avea un comportament rece, mărturisind că în copilărie a fost departe de mama ei, care a lucrat în străinătate.

Denisa a avut mai multe conflicte în casă, iar băiatul i-a fost alături. Printre conflictele notabile a fost cel cu Ștefania și Loredana. În calitate de Mireasa Săptămânii, Ștefania a putut să ia premiul noaptea fără camere câștigat de Denisa și să-l ofere unui cuplu pe care îl considera incert. Faptul că Ștefania a decis să ia premiul de la Denisa și Cristian și să-l ofere cuplului Diana-Sorin, i-a enervat la culme pe cei care nu au mai avut parte de noaptea câștigată. Atunci, Denisa i-a promis Ștefaniei că o va urî toată viața, iar certurile și comentariile s-au întins pe mai multe zile.

Un alt conflict puternic a fost cel cu Diana. După revenirea lui Emily, Diana a avut un schimb de replici cu ea, iar Denisa a intervenit să o facă pe Diana să tacă, moment în care iubita lui Sorin a țipat la partenera lui Cristian. De atunci, Denisa i-a spus că a pierdut o prietenă și înțepăturile au continuat.

După toate conflictele și momentele dificile, Denisa și Cristian au avut parte de un moment magic: logodna la munte. Cei doi au avut parte de prima logodnă din sezonul 12 Mireasa. Denisa și Cristian s-au cununat civil pe 18 decembrie 2025. După ce au spus DA în fața primarului, cei doi au defilat în costum de mire și în rochie de mireasă în fața familiilor, iar momentul a fost unul extrem de emoționant. Cei doi și-au jurat iubire în Finala Mireasa de pe 19 decembrie 2025 și au pornit la drum pentru o viață împreună ca familia Rădulescu.

