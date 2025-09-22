La petrecere, Cristian de la Mireasa sezonul 12 i-a mărturisit Denisei că îi poartă deja sentimente puternice.

Nu avea să treacă mult, căci sărutul apărea. Cristian și Denisa au decis să dea frâu liber sentimentelor și s-au sărutat.

Mireasa sezonul 12. Cristian și Denisa s-au sărutat. Cei doi formează un cuplu

Fericită pentru fiul său, doamna Nicoleta a dezvăluit emoționată că nu se aștepta ca lucrurile să evolueze așa rapid între Cristian și Denisa.

Cum era de așteptat, Simona Gherghe i-a întrebat pe tineri dacă sunt într-o cunoaștere ori trec direct la pasul următor și se declară într-un cuplu.

Cristian și Denisa au afirmat că formează oficial un cuplu. Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

