Finala sezonului 12 Mireasa. Ema și Alan și-au jurat iubire pentru totdeauna, sub privirile părinților. Cum a început povestea lor

Ema și Alan formează familia Șercăianu. Cei doi s-au cununat civil pe 16 iulie la primărie, iar în Finala Mireasa de pe 17 iulie 2026, Emași Alan și-au făcut jurăminte de iubire.

După momentele emoționante de la cununia civilă, a urmat Marea Finală: „Sunt dispus să renunț la trei sferturi din mine ca să fii fericită!”, i-a transmis și Alan soției sale după cununia civilă, iar Ema a zis: „Vreau să îți promit că, oricât de grea o să ne fie viața, o să te aleg zi de zi. O să luptăm pentru fericirea noastră și a copiilor noștri!”.

Sub ochii înlăcrimați ai părinților, Ema și Alan și-au rostit jurăminte de iubire. Mireasa i-a cântat soțului ei. Ce și-au spus și cum a început povestea lor: „Ești ancora mea când apele se tulbură”

În Finală, Ema și Alan și-au rostit jurăminte superbe.

Alan: Simt cu adevărat că ești prima persoană pe care am iubit-o cu adevărat. Îți mulțumesc că mă completezi, că îmi aduci un zâmbet pe buze. Îți promit că o să te aleg în fiecare zi și o să fiu stâlpul tău. Exact cum avem grijă de Maisa, așa o să avem grijă și de copiii noștri.

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Ema: La noi nu a fost dragoste la prima vedere, ci la prima încătuțșare. Am găsit lângă tine omul potrivit sufletului meu. Ești ancora mea când apele se tulbură, ești soarele meu după furtună, ești fericirea pe care o aleg în fiecare zi.

Ema a cântat o piesă de dragoste de la Feli.

Cum a început povestea de dragoste dintre Ema și Alan

Ema nu a fost de la începutul sezonului 13 Mireasa, iar Alan a încercat, fără succes, să aibă interacțiuni în vederea formării unei relații. Tânărul a fost într-o cunoaștere eșuată cu Roxi, cunoaștere căreia i-a pus punct în live.

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Intrarea în competiție a Emei avea să-i schimbe complet parcursul lui Alan, care începuse să spună că-și dorește să părăsească emisiunea.

Task-ul cătușelor i-a apropiat pe cei doi. Au recunoscut că între ei a fost o chimie de la început și între ei au existat discuții și atingeri. Ema a avut mustrări de conștiință pentru că și-a dat frâu liber sentimentelor în contextul în care Alan ieșise cu 2 zile înainte din cunoașterea cu Roxi. Ema a intrat în competiție pe 12 februarie și ea și Alan au intrat într-o cunoaștere oficială pe 19 februarie, iar pe 20 februarie au intrat într-o relație, după primul sărut.

Așadar, Alan, băiatul care nu-și mai găsea locul în competiție și-a schimbat complet perspectiva după intrarea în competiție a fetei de care s-a îndrăgostit din prima. Totuși, scrisoarea primită de Ema de la familie avea să le perturbe parcursul, însă nu pentru mult timp. Inițial, părinții Emei au fost împotriva lui Alan, spunându-i fiicei că imaginile de la task-ul cătușelor, cu ei în pat îmbrățișați i-au dezamăgit.

Cu timpul, Alan le-a dovedit socrilor că poate fi un ginere pe placul lor. Dacă inițial Alan era agitat și se implica în conflicte, după venirea Emei a devenit mai calm.

Pe lângă chimia pe care au avut-o de la prima interacțiune, Ema și Alan au comunicat eficient, și-au dat șansa să se descopere reciproc și au învățat să-și exprime deranjurile, astfel încât să devină o echipă de neoprit. Au câștigat multe task-uri împreună și au primit ca premii date-uri care i-au ajutat să se cunoască și în alte contexte în afară de cele din casa Mireasa. Alan a dezvoltat o relație frumoasă și cu Maisa, cățelușa Emei, care a însoțit-o în competiție.

În luna iunie, Alan și-a luat inima în dinți și și-a cerut iubita în căsătorie. Ema a plecat la mare inivtată de Roxana, care câștigase un concurs, iar Alan și-a făcut apariția pe aerodrom și a pus marea întrebare. Ema a fost nespus de fericită și emoționată să-și vadă iubitul și să primească inelul de logodnă de la el.

După aproximativ 5 luni de relație, Ema și Alan au pășit în fața primarului și au spus un mare DA, iar în Finala de pe 17 iulie și-au rostit jurăminte de iubire.