Finala sezonului 13 Mireasa. Emoții mari pentru Amalia și Sebastian! Cum au sunat jurămintele lor și cum le-a început povestea

Cu mari emoții, Amalia și Sebastian și-au rostit jurăminte de iubire în Finala Mireasa de pe 17 iulie 2026. Cei doi formează familia Zalomir

La cununia civilă Amalia i-a zis lui Sebastian: “Eu nu am cuvinte! Chiar m-am măritat. Sunt foarte emoționată! Copiilor noștri le vom povesti cum s-au cunoscut părinții lor și cum au ajuns să facă acest pas foarte important.”. Acesta a răspuns: “O să le spunem cum tăticul lor s-a îndrăgostit nebunește de mămica lor!”.

Emoții mari pentru Amalia și Sebastian! Cum a fost momentul în care și-au jurat iubire și cum a început povestea lor în casa Mireasa: „Iubesc să te iubesc!”

În Finală, cei doi și-au jurat iubire pentru o eternitate:

Sebastian: Sunt cel mai mândru soț. Am promis să-ți fiu alături necondiționat. Iubire, iubesc să te iubesc și o voi face pentru totdeauna! Te iubesc!

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Amalia: Dragul meu soț, îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru mine, pentru iubire, pentru grijă. Îi mulțumesc lui Dumneseu că te-am găsit când mă așteptam cel mai puțin și când aveam cea mai mare nevoie. Te iubesc până când moartea ne va despărți și dincolo de ea!

Cum a început povestea de dragoste dintre Amalia și Sebastian

Amalia și Sebastian nu s-au remarcat încă de la începutul sezonului 13 Mireasa, ambii fiind prinși în alte cunoașteri. Amalia a fost mai întâi într-o cunoaștere cu Dorian, iar Sebastian a fost într-o cunoaștere cu Roxana.

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Lucrurile nu au mers în ecuațiile inițiale, iar Amalia și Sebastian au început să se apropie. La 3 zile de la ruperea cunoașterii cu Roxana, Sebastian a recunoscut că place o altă fată: pe Amalia.

Bruneta a fost deranjată că Roxana i-a reproșat lui Sebastian că s-a apropiat de ea și între ele a izbucnit un conflict de proporții, în urma căruia Amalia a fost sancționată cu intrarea în cursa de eliminare. Fata a fost votată să rămână în casă și i-a cerut iertare Roxanei pentru injuriile și amenințările adresate. Sebastian a fost alături de

Amalia în momentele tensionate și cei doi au intrat într-o cunoaștere pe 2 martie 2026. De atunci, cei doi au fost unul lângă altul, s-au descoperit reciproc, s-au înțeles și s-au îndrăgostit. Sărutul a venit într-o seară de sâmbătă, iar cei doi au declarat că formează un cuplu la Mireasa în emisia de pe 9 martie.

În cele 4 luni de relație din casa Mireasa, Amalia a descoperit ce înseamnă să iubești, să primești și să oferi grijă pentru partener, în contextul în care tânăra a mărturisit că a trăit relații traumatizante în trecut. Când Amalia și Sebastian au împlinit o lună de relație, fata a fost emoționată până la lacrimi de surpriza pregătită de iubit, recunoscând că nu a mai fost tratată așa înainte.

Pentru că au simțit că se iubesc și că vor să trăiască o viață împreună, Amalia și Sebastian s-au logodit în luna iunie, într-un cadru de poveste, la Bicaz. Amalia a plâns de emoții în momentul în care a primit inelul de logodnă.

Amalia și Sebastian s-au căsătorit civil pe 16 iulie și în Finala de pe 17 iulie, cei doi și-au rostit emoționați jurăminte de iubire.