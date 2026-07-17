Finala sezonului 13 Mireasa. Giulia și Alexandru și-au rostit jurămintele de iubire. Cum a început povestea lor de dragoste

Giulia și Alexandru și-au rostit jurăminte de iubire în Finala de pe 17 iulie 2026. Soții Bănică au fost extrem de emoționați.

Giulia și Alexandru s-au căsătorit civil pe 16 iulie: „Promit că o să te iubesc pentru tot restul vieții, o să te înțeleg și o să fiu umărul pe care poți plânge și te poți baza”, a spus Giulia, după ce s-a căsătorit cu alesul ei, în timp ce Alexandru a adăugat: „Promit că o să îți ofer iubire necondiționată. Nu suntem perfecți, dar trebuie să îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru că ne-am întâlnit.”. În Finala Mireasa, cei doi s-au privit emoționați și și-au rostit jurăminte superbe.

Giulia și Alexandru și-au spus jurămintele de iubire. Tânărul abia a putut vorbi de emoții. Imagini cu momentul lor: „Vom deveni cea mai frumoasă familie”

Alexandru: Sunt plin de emoții. Te voi iubi necondiționat pentru tot restul vieții. Îți mulțumesc pentru toate momentele frumoase, dar și pentru cele tensionate pentru că de fiecare dată ne-am arătat iubirea adevărată șin pură. Vom deveni cea mai frumoasă familie și tu o să fii cel mai bun exemplu de mamă. Alături de tine, am învățat ce inseamnă dragostea adevărată. Acasă ești tu. Te iubesc mult, rău de tot.

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Giulia: Dragul meu Alex, din momentul în care privirile noastre s-au întâlnit, am știut că ești alesul sufletului meu. Indiferent de încercările prin care am trecut, nu ne-am dat niciodată drumul la mână. Îți promit că o să te iubesc și respect tot restul vieții.

Cum a început povestea de dragoste dintre Giulia și Alexandru

Giulia și Alexandru au format primul cuplu din sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii. Cei doi s-au plăcut din prima și s-au ales reciproc pentru primele date-uri rezultate ca urmare a task-ului alinierii.

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Au intrat într-o cunoaștere oficială din a doua săptămână de competiție, iar primul sărut nu a întârziat să apară. Prima petrecere din sezonul 13 Mireasa a fost un prilej pentru ei să se apropie, iar pe 26 ianuarie 2026 cei doi au declarat că formează un cuplu în emisiunea Mireasa.

Atracția, compatibilitatea și înțelegerea între cei doi au fost clare încă de la început și s-au văzut pe tot parcursul emisiunii. Totuși, un secret avea să tulbure povestea celor doi. Pentru că erau extrem de îndrăgostiți unul de altul, Giulia și Alexandru s-au logodit în luna mai. Cererea în căsătorie a avut loc la petrecerea lui Antonio Pican, iar Giulia a fost extrem de surprinsă și de fericită să primească inelul de la iubitul ei.

În timp ce fata a primit felicitări de la familia ei, urările din partea familiei băiatului întârziau să apară. Mama lui Alexandru a sunat ulterior și i-a povestit fiului că în mediul online circulau imagini cu Giulia în ipostaze tandre cu o altă fată. Astfel, Giulia i-a recunoscut logodnicului că a avut relații cu fete în trecut și că a ascuns acest detaliu.

Au curs lacrimi, au fost momente tensionate, însă cei doi au continuat să se țină de mână, chiar dacă mama lui Alexandru și-a sfătuit fiul să nu se căsătorească în emisiune.

Un alt moment marcant pentru cei doi a fost testul de sarcină pe care l-a făcut Giulia, la scurt timp după ce ea și logodnicul au petrecut o noapte la hotel. Testul a ieșit pozitiv, cei doi au plâns de emoție și au spus că abia așteaptă să devină părinți. Totuși, fericirea nu a durat mult pentru că tânăra a pierdut sarcina la scurt timp. Alexandru i-a fost alături Giuliei și în momentele fericite, dar și în momentele grele.

Cu toate că secretele Giuliei l-au făcut pe Alexandru să spună inițial că nu se căsătorește în emisiune, acesta s-a răzgândit, considerând că logodnica lui este femeia perfectă pentru el. Cei doi s-au căsătorit civil pe 16 iulie 2026, iar În Finala de pe 17 iulie și-au rostit jurăminte de iubire.

Giulia și Alexandru formează familia Bănică!