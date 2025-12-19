Antena Căutare
Finala sezonului 12 Mireasa. Emoționați, Florina și Alex Ifrim și-au rostit jurămintele de iubire. Cum a început povestea lor

Alex și Florina și-au rostit jurăminte de iubire în Finala de pe 19 decembrie 2025. Soții Ifrim au fost extrem de emoționați.

Publicat: Vineri, 19 Decembrie 2025, 16:18 | Actualizat Vineri, 19 Decembrie 2025, 16:59

Familia lui Alex a privit emoționată momentul jurămintelor. Din păcate, nimeni din familia Florinei nu a ajuns în Finală.

Emoționați, Florina și Alex Ifrim și-au rostit jurămintele de iubire. Cum a început povestea lor de dragoste

Alex: VReau să-ți mulțumesc că ai apărut în viața mea. Îți jur iubire eternă și necondiționată. În ochii mei, ești mama copiilor mei și totul meu. Viața mea era gri și lipsită de dragoste, când ai venit tu, viața mea a prins culoare. SImt că pot să trec peste orice cu tine. Îți promit că nu te voi dezamăgi și că te voi iubi

Florina: Am ajuns să te iubesc atât de mult încât chiar și atunci când mă trezesc lângă tine, îmi e dor de tine. Îți jur iubire eternă, te voi face mândru că m-ai ales și sunt sigură că o să fii cel mai bun tată pentru copiii mei

Cum a început povestea de dragoste dintre Alex și Florina

Povestea de dragoste dintre Alex și Florina a început când, așa cum spunea el, nu mai avea nicio speranță că-și va găsi jumătatea la Mireasa. Nepotul doamnei Virginia a început sezonul 12 Mireasa în Grecia, acolo unde spunea că speră să-și găsească „regina albinelor”. Mai întâi, Alex și-a manifestat interesul față de Emily, dar atracția nu a fost reciprocă. Băiatul a fost rezervat apoi și chiar a ajuns într-o cursă de eliminare, când casa l-a nominalizat pentru că nu avea nicio interacțiune cu o fată. Pe 14 octombrie, de Sfânta Parascheva, tocmai de la Iași a venit la Buftea frumoasa care i-a furat inima lui Alex.

De cum s-au văzut, cei doi s-au apropiat, iar în cunoaștere s-au declarat pe 16 octombrie, la 2 zile de la intrarea fetei în casă. După 3 săptămâni de cunoaștere a venit și sărutul dintre cei doi. Florina și Alex au declarat că formează un cuplu pe 3 noiembrie 2025.

În relația lor au avut parte de mici momente tensionate peste care au trecut comunicând. Bunica Virginia și-ar fi dorit ca Florina să fie mai apropiată de ea, însă a explicat că a avut o copilărie foarte grea, motiv pentru care nu se poate deschide cu ușurință în fața unei bunici. Doamna Virigina a fost foarte impresionată de dramele peste care Florina a trecut ca o adevărată luptătoare și i-a spus nepotului că va trebui să aibă mare grijă de un așa suflet.

Alex și Florina s-au ținut departe de cele mai multe dintre conflicte. Cei doi au avut un moment tensionat cu Adin și Lavinia, când bruneta a fost supărată că nu a primit și ea o noapte de dormit cu iubitul, iar Florina a primit. A existat atunci un schimb de replici între cupluri, dar apele s-au liniștit rapid.

Bunica Virginia a mai fost nemulțumită de jocul Am/N-am la care a participat Florina și de faptul că s-a referit la mama lui Alex spunându-i pe numele mic. Alex a ținut-o de mână de fiecare dată pe partenera lui și a încercat să creeze o punte de legătură între bunică și iubită. Când a văzut o discuție între doamnele VIrginia și Adriana despre trecutul Florinei și nemulțumirile bunicii la adresa ei, Alex i-a luat apărarea partenerei, lucru care a făcut-o pe fată să se simtă ocrotită.

Chiar dacă din cele 4 luni de sezon, ei și-au clădit povestea în numai 2 luni, Alex și Florina au simțit că sunt suflete pereche și au decis să se căsătorească civil pe 18 decembrie 2025. După ce au depus actele a venit și logodna. Pentru că se aștepta să fie cerută în direct la XNS, Florina a pus la cale un plan care i-a făcut pe concurenți, prezentatori, telespectatori și mai ales pe Alex să stea cu respirația tăiată preț de cîteva secunde: „Ridică-te! Îmi pare rău că trebuie să îți spun asta aici, dar, vreau să mă înțelegi și să-ți spun că da! Vreau să fiu soția ta!”, a spus Florina.

Cei doi au devenit familia Ifrim, iar în Finala Mireasa de pe 19 decembrie 2025 cei doi și-au rostit jurăminte emoționante.

Chat-ul zilei la Mireasa, 19 decembrie 2025.
