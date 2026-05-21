Maria și Cristian din sezonul 11 Mireasa, imagini cu băiețelul lor. Ce au publicat după o perioadă de tăcere

Maria și Cristian au publicat imagini superbe de familie. De puțin timp, ei sunt în formulă de 3 și se bucură de viața cu băiețelul lor, Rareș Gabriel.

Publicat: Joi, 21 Mai 2026, 14:05 | Actualizat Joi, 21 Mai 2026, 14:48
Maria și Cristian din sezonul 11 Mireasa, imagini cu băiețelul lor. | Instagram
Maria și Cristian au fost discreți după ce au devenit părinți, însă recent au publicat imagini cu băiețelul lor. Câștigătoarea sezonului 11 Mireasa a avut o sarcină cu risc și a fost foarte liniștită înainte să-l aducă pe lume pe fiul său. Tocmai de aceea, cei doi au fost discreți și nu au apărut în online o perioadă, însă acum, Cristian a postat o selecție de imagini înduioșătoare cu băiețelul și soția lui.

„Cel mai frumos și minunat cadou pe care Dumnezeu putea să ni-l facă. Te iubim cu toată ființa noastră. Semnat mami și tati. Cel mai frumos ursuleț! RG”, a transmis Cristian Stanciu pe rețelele sociale.

Maria a avut o sarcină cu risc: „Probabil v-ați făcut griji pentru noi și pentru bebe, dar să știți că noi suntem foarte bine. Controlul din decembrie ne-a cam dat peste cap și a trebuit să avem foarte mare grijă. Ne-a doborât pentru că nu e ceva ușor de procesat, și am preferat să ținem pentru noi. Eu sunt foarte obosită. Am trecut prin momente grele, dar am preferat să le ținem pentru noi. Când trece o săptămână suntem fericiți că am mai câștigat încă una și încă una”, spunea Maria în primele luni de sarcină.

„În ultimele luni nu prea ne-ați văzut activi și au fost tot felul de întrebări, ce facem, de ce nu mai postăm. Vreau să vorbim și să povestim de ce am lipsit de pe social media. Înainte de decembrie am fost foarte activi, dar să știți că este o cauză. Din decembrie când am fost la doctor ni s-a spus că Maria are o sarcină cu risc. În momentele alea a căzut cerul pe noi. Noi am încercat să rămânem optimiști, dar a fost greu. Acum suntem bine, ne-am obișnuit cu situația. Am învățat să fac mâncare românească. Fac tot ce făcea Maria”, a spus și Cristian cu câteva luni înainte să devină tătic.

Maria și Cristian s-a cunoscut în casa Mireasa, s-au căsătorit și au câștigat sezonul 11. La scurt timp de la Finala în care și-au rostit jurăminte superbe, cei doi au anunțat că urmează să devină părinți. În primăvara lui 2026, Rareș Gabriel a venit pe lume.

Citește și
