Cum au arătat Marian și Georgiana Godină la nuntă. Cei doi au împlinit 8 ani de căsnicie

Marian Godină, fostul concurent de la Survivor 2026, a publicat o fotografie de colecție de la nunta sa cu Georgiana. Cei doi soți au sărbătorit 8 ani de căsnicie.

„Au trecut 8 ani”, a scris Marian Godină în dreptul unei fotografii de pe vremea când el a fost mire și Georgiana a fost mireasă. Cei doi au radiat de fericire atunci și în prezent se bucură de familia pe care și-au construit-o împreună, de iubirea pe care și-o poartă și de cele două fiice minunate.

Cum au arătat Georgiana și Marian Godină de la Survivor în ziua nunții. Cei doi au sărbătorit 8 ani de căsnicie

Georgiana a arătat ca o adevărată prințesă în ziua în care i-a spus DA alesului inimii ei, iar polițistului i se citea mândria și fericirea pe chip. Marian și Georgiana Godină trăiesc o poveste superbă de dragoste și sunt părinții a două fetiție minunate.

Marian Godină a fost concurent la Survivor 2026 și s-a întors din Republica Dominicană cu 19 kilograme mai puțin. Georgiana i-a simțit foarte mult lipsa soțului ei, chiar dacă a avut posibilitatea de a-l vedea la TV.

„Perioada asta fără Marian mi-a arătat cât de multe lucruri făcea pentru noi fără să ne dăm seama. Sunt acele lucruri mici, de zi cu zi, pe care le observi abia când lipsesc. Când ești obișnuit să ai pe cineva lângă tine care rezolvă, care ajută, care te liniștește, care se ocupă de o mie de detalii fără să le transforme într-o povară pentru ceilalți… abia atunci când nu mai e acolo realizezi cât de mult înseamnă. Sunt zile în care încerc să țin totul sub control pentru fete, să par puternică și liniștită, dar adevărul e că dorul e mare. Casa parcă e mai goală, iar lucrurile care înainte păreau simple acum par mai grele.

Perioada asta m-a făcut să îl apreciez și mai mult. Pentru răbdarea lui, pentru grija lui, pentru toate lucrurile de care se ocupa fără să le vedem, dar care făceau ca viața noastră să fie mai ușoară. Uneori trebuie să simți lipsa cuiva ca să înțelegi cu adevărat cât de mult înseamnă în viața ta”, a scris Georgiana pe rețelele sociale.

