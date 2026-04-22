Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Maria și Cristian, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, au devenit părinți. Maria a născut un băiețel. Ce nume poartă micuțul

Maria, câștigătoarea sezonului 11 Mireasa a născut. După 5 zile petrecute în spital, soția lui Cristian a ajuns acasă alături de băiețel.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Aprilie 2026, 11:33 | Actualizat Miercuri, 22 Aprilie 2026, 12:05
Galerie
Maria de la Mireasa a născut | Antena 1& Instagram

Maria a născut înainte de Paște, iar Cristian a făcut acum anunțul că a devenit tătic. Maria și Cristian au anunțat că au devenit părinți după ce l-au adus acasă pe fiul lor, Rareș Gabriel.

Maria și Cristian, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, au devenit părinți. Ce anunț au făcut despre fiul lor, care s-a născut înainte de Paște: „Am făcut tot ce a ținut de noi ca tu să vii pe lume”

„S-A NĂSCUT IUBIREA NOASTRĂ! Te iubim deja cel mai mult, și ești universul nostru. Mami a fost cea mai puternică! Am făcut tot ce a ținut de noi ca tu să vii pe lume. MAMI ȘI TATI TE IUBESC CEL MAI MULT”, a spus Cristian în dreptul unor imagini publicate pe rețelele sociale.

Ce nume poartă fiul Mariei și al lui Cristian din sezonul 11 Mireasa. Primele imagini cu noua familie

Maria și Cristian au făcut un vlog cu imagini de dinainte ca Maria să nască și după ce a născut.

„Uitați mama eroină. N-am reușit să stăm o secundă, cum adoarme se și trezește. A început un nou capitol în viața noastră. Cu bune, cu rele, mergem înainte și descoperim pe parcurs acest capitol din viața noastră”, a spus Cristian.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Când a ajuns acasă, Maria a fost întâmpinată cu baloane, iar pe unul dintre ele stătea scris numele Rareș Gabriel.

Maria a avut o sarcină cu risc: „Probabil v-ați făcut griji pentru noi și pentru bebe, dar să știți că noi suntem foarte bine. Controlul din decembrie ne-a cam dat peste cap și a trebuit să avem foarte mare grijă. Ne-a doborât pentru că nu e ceva ușor de procesat, și am preferat să ținem pentru noi. Eu sunt foarte obosită. Am trecut prin momente grele, dar am preferat să le ținem pentru noi. Când trece o săptămână suntem fericiți că am mai câștigat încă una și încă una”, spunea Maria în primele luni de sarcină.

Colaj cu concurenții Mireasa
+2
Mai multe fotografii

„În ultimele luni nu prea ne-ați văzut activi și au fost tot felul de întrebări, ce facem, de ce nu mai postăm. Vreau să vorbim și să povestim de ce am lipsit de pe social media. Înainte de decembrie am fost foarte activi, dar să știți că este o cauză. Din decembrie când am fost la doctor ni s-a spus că Maria are o sarcină cu risc. În momentele alea a căzut cerul pe noi. Noi am încercat să rămânem optimiști, dar a fost greu. Acum suntem bine, ne-am obișnuit cu situația. Am învățat să fac mâncare românească. Fac tot ce făcea Maria”, a spus și Cristian cu câteva luni înainte să devină tătic.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Videoclipul zilei
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x