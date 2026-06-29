Mihai din sezonul 10 Mireasa a suferit un accident. Ce s-a întâmplat cu soțul Laurei și în ce stare este acum

Mihai Gâvan, câștigătorul sezonului 10 Mireasa a suferit un accident și a ajuns de urgență la spital. Laura a anunțat că este în stare stabilă și că se recuperează

Ce a început ca o zi de muncă la țară, s-a sfârșit pe patul de spital. Mihai tundea iarba la Șoimari cu un trimmer și a suferit o arsură. Soțul Laurei a publicat imagini de pe patul de spital cu întreg brațul bandajat.

Laura, câștigătoarea sezonului 10 Mireasa a fost alături de soțul ei la spital:

„Uneori, este nevoie doar de o fracțiune de secundă pentru ca viața să ia o întorsătură pe care nu ai fi crezut-o niciodată.

Din păcate, Mihai a suferit un grav accident, arzându-se..În aceste momente, cel mai important este să fie bine și să se recupereze.

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Din acest motiv, toate programările pentru tuns din această săptămână vor fi ANULATE până la noi vești. Vă mulțumim din suflet pentru înțelegere, răbdare și pentru toate gândurile bune. Aveți grijă de voi și de cei dragi.

Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Vă dorim tuturor multă sănătate!”, a transmis Laura pe rețelele sociale.

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Mihai din sezonul 10 Mireasa a suferit un accident. Ce s-a întâmplat cu soțul Laurei și în ce stare e acum: „Într-o fracțiune de secundă...”

Mihai a publicat imagini de la cosit, dar și de la spital, mulțumindu-le tuturor celor care i-au transmis gânduri bune.

„Vedeți cum se poate schimba viața unui om într-o fracțiune de secundă. Diferența de câteva secunde între poze, am suferit o arsură pe brațul drept, Dumnezeu nu mă lasă niciodată”, a transmis Mihai pe rețelele sociale.

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