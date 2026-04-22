Mireasa, sezon 10. Laura și Mihai au stabilit data nunții. Când va avea loc marele eveniment. Ce spun despre un copil

Laura și Mihai, câștigătorii sezonului 10 Mireasa, au stabilit data nunții. Cei doi vor face cununia civilă anul acesta. Iată ce au spus despre planurile de viitor.

Telespectatorii au avut parte de o surpriză neașteptată în ediția de marți, 21 aprilie 2026, de la Mireasa: Capriciile Iubirii. Laura și Mihai, câștigătorii sezonului 10 Mireasa, și-au făcut apariția în platou.

Cei doi au pășit cu zâmbetul pe buze în fața Ralucăi Preda. De asemenea, aceștia au oferit informații importante despre cel mai important eveniment din viața lor: cununia religioasă. După ce s-au căsătorit civil în show-ul matrimonial, Laura și Mihai au hotărât să facă nunta la Bistrița.

De asemenea, tinerii au mai povestit că trec printr-o perioadă foarte frumoasă. Odată cu ieșirea din casa emisiunii, Mihai a decis să se mute la Ploiești pentru a fi alături de soția lui. Mai mult, se pare că orașul le-a oferit o mulțime de oportunități.

„Am fost în vacanță, ne-am deschis un busniess, ne-am cumpărat o nouă mașină mult mai frumoasă, de familie. După nuntă avem (n.r. planuri)”, a dezvăluit Laura.

Câștigătorii sezonului 10 Mireasa au vorbit și despre afacere pe care o au împreună. Aceștia și-au deschis un salon. Tânăra se ocupă de manichiura clientelor, în timp ce partenerul ei activează pe partea de frizerie.

„Am luat așa treptat. După competiție ne-am așezat la casa noastră. Eu m-am mutat la Ploiești pentru că stăteam la Bistrița. Am stabilit să rămânem la Ploiești pentru că avem mai multe oportunități aici. Ne-am deschis un business (n.r. un salon). (...) Ne-am obișnuit așa și ne place!”, a mărturisit și Mihai.

Când se căsătoresc religios Laura și Mihai, câștigătorii sezonului 10 Mireasa

În platoul emisiunii Mireasa: Capriciile Iubirii, Laura și Mihai au ținut să facă și un anunț important. Cei doi au dezvăluit data nunții. Se pare că aceștia urmează să se căsătorească religios pe 19 septembrie 2026.

Tânăra a ținut să precizeze că marele eveniment va avea loc la Bistrița, orașul în care soțul ei a copilări. De altfel, aceștia își doresc o nuntă cu tradițiile din zonă.

Întrebați dacă s-au gândit să își mărească familia, Mihai a oferit un răspuns direct și sincer: „Nu o să avem un nepoțel încă. Urmează să avem nunta pe 19 septembrie anul acesta”.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 21 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!