Mireasa, sezon 10. Laura, mesaj emoționant de ziua lui Mihai. Cum au petrecut cei doi la Bistrița

Mihai din sezonul 10 Mireasa a împlinit 24 de ani și a avut parte de o petrecere în familie, la Bistrița.

Mihai a petrecut alături de familie de ziua sa. Tatăl Laurei a fost și el la petrecerea care a avut loc în Bistrița. Familia reunită a petrecut la un grătar și a dansat în jurul focului.

Alături de mai multe fotografii cu tortul aniversar, Laura a transmis pe rețelele sociale un mesaj emoționant de ziua soțului său.

Laura, mesaj emoționant de ziua lui Mihai. Cum au petrecut cei doi la Bistrița la aniversarea de 24 de ani a băiatului

„La muuulți ani fericiți soțul meu iubit!!! Te iubeesc mult și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot!! Sper ca toate dorințele tale să devină realitate!”, a transmis Laura pe contul de Instagram.

Pe lângă ziua de naștere a lui Mihai, câștigătorii sezonului 10 Mireas ași-au sărbătorit și onomastica, Laura purtând și numele de Gabriela.

La Bistrița, Laura și Mihai eu mers cu mașina lor cea nouă, pe care au cumpărat-o cu ocazia aniversării primului an de relație.

Cum a început povestea de dragoste dintre Laura și Mihai

Povestea de dragoste dintre Laura și Mihai a început la scurt timp după ce tânăra, care a mai fost concurentă și în sezonul 9, a acceptat invitația băiatului de a intra și în sezonul 10. Mihai a mai avut o relație în casă, cu Ana, însă lucrurile între ei nu au funcționat. Laura și Mihai au declarat că formează un cuplu în casa Mireasa pe 22 octombrie. De atunci, cei doi au avut parte de întâlniri romantice și de situații care i-au ajutat să se cunoască mai bine. Deși unii dintre concurenți au declarat că nu au încredere în cuplul lor, Laura și Mihai au început să pună bazele relației lor și chiar s-au logodit la Paris. Cei doi au declarat că își doresc să aibă o familie frumoasă și să devină curând părinți.

Când a intrat în competiție, Mihai spunea că-și dorește o parteneră matură, care știe ce vrea de la viață, iar Laura s-a potrivit perfect pe tiparul lui de femeie. În sezonul 9, Laura a avut două povești de dragoste eșuate, a suferit și a plâns foarte mult. În sezonul 10, tânăra a spus că a plâns de bucurie. Cei doi au declarat că se simt câștigați că s-au găsit unul pe celălalt. În Finala sezonului 10 Mireasa, Laura și Mihai au spus un DA hotărât în fața primarului.

Laura și Mihai s-au cununat civil în Finala sezonului 10 Mireasa. Cei doi tineri și-au făcut jurăminte emoționante înainte de a spune „Da” în fața primarului. Laura și Mihai au câștigat sezonul 10 Mireasa.