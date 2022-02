Mireasa 2020, sezon 2. Cum arată acum Carina Alexandra. Cine este bărbatul care a cucerit-o

Carina Alexandra s-a retras din luminile reflectoarelor de la ieșirea sa din competiția sezonului 2 Mireasa. Tânăra a preferat să stea cât mai departe de ochii curioșilor și să își trăiască viața în stilul său caracteristic.

Deși nu a reușit să își găsească sufletul pereche în casa Mireasa, fosta concurentă a show-ului matrimonial trăiește acum o frumoasă poveste de dragoste alături de David Andrei, bărbatul care a cucerit-o în urmă cu ceva timp.

Cei doi s-au decis să își țină relația ascunsă aproximativ 10 luni, însă acum au ieșit în față pentru a vorbi despre cuplul pe care îl formează. Aceștia au pășit pragul platoului Xtra Night Show cu încredere și au discutat fără ezitare despre subiectele importante din viața lor.

Carina Alexandra a acaparat rapid toate privirile telespectatorilor pentru că schimbarea este una radicală de la ultima apariție televizată. Se pare că tânăra radiază de fericire la brațul iubitului său, semn că totul merge foarte bine în relația lor.

Cum s-au cunoscut Carina Alexandra și David Andrei

Fosta concurentă a sezonului 2 Mireasa și David Andrei s-au văzut pentru prima dată la „Mireasa - Urzeala soacrelor” după ce au interacționat pe rețelele sociale. Tânărul a participat la un alt show matrimonial pentru a-și găsit jumătatea, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Cei doi au dezvăluit că au avut un început cu multe încercări, însă iubirea i-a unit de-a lungul timpului.

„El mă suna, eu nu-i răspundeam. (...) Îl consideram mai mult prieten, mie mi-a plăcut de Alin din casa Mireasa. Eu am venit pentru Alin la Urzeala soacrelor, dar așa s-a nimerit.”, a mărturisit Carina Alexandra la Antena Stars.

„Ea a venit pentru Alin, dar o chema în casa un concurent pe nume Ionuț.”, a completat-o David.

De asemenea, tânăra a dezvăluit că a avut câteva discuții și cu Sebi, fostul concurent al sezonului 4 Mireasa, înainte de a forma un cuplu cu partenerul său: „Îmi plăcea mai mult de Seba decât de David. Îmi plăcea când vorbeam cu ei online. Pe Seba nu l-am cunoscut față în față și am rămas prieteni după ce l-am cunoscut pe David.”

Deși trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de David, fosta concurentă a sezonului 2 Mireasa a mărturisit că încă ține legătura cu Seba, iar pe iubitul său pare că nu îl deranjează prea tare acest aspect.

Carina Alexandra a povestit și despre motivul pentru care s-au decis să țină relația ascunsă aproximativ 10 luni.

„Am ținut totul ascuns pentru că am zis să vedem dacă merge. Am vrut să fim siguri că va funcționa. Mâine facem 10 luni, suntem bine, ne înțelegem foarte bine. (...) Eu am rămas în România pentru el.”, a mai adăugat ea.

Întrebați dacă au o relație deschisă, David a oferit un răspuns rapid: „Nu, ea e foarte geloasă.”