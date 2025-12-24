Antena Căutare
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ce vor face Lavinia și Adin cu banii din marele premiu. În ce vor să investească

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, au dezvăluit ce planuri au cu banii din marele premiul. Anais, sora cea mică a fetei, le-a găsit întrebuințarea perfectă.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Miercuri, 24 Decembrie 2025, 14:47 | Actualizat Miercuri, 24 Decembrie 2025, 14:51
Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, au dezvăluit ce planuri au cu banii din marele premiul

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 8, prezentat de Andreea Frățilă.

În primul episod din Mireasa: Confesiuni, Lavinia și Adin au vorbit despre planurile lor de viitor. Câștigătorii sezonului 12 Mireasa au plecat acasă cu premiul în valoarea de 40.000 de euro.

Întrebați ce vor face cu banii, au spus că deși nu s-au hotărât, cel mai probabil îi vor investi într-o afacere care să producă, la rândul ei, în Cluj.

„Nu ne așteptam să câștigăm și nu ne-am făcut planuri, dar cel mai posibil, o să îi investim într-o afacere care să ne producă mai mulți bani. O să ne facem casa noastră pentru copii”, a spus fata.

Citește și: Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Lavinia și Adin, despre speculațiile că au câștigat datorită susținătorilor Dianei și ai lui Sorin

Ei se gândesc să facă un business în imobiliare sau o clinică de frumusețe. Cu toate acestea, vor să se sfătuiască și cu familiile lor. „Nu ne-am gândit deloc. Acum dau idei care îmi vin pe moment”, a adăugat și soțul ei.

Mai mult, Anis, sora cea mică a Laviniei le-a găsit întrebuințarea perfectă. Aceasta i-a cerut fetei o parte pentru a-și renova camera.

Lavinia și Adin și-au rostit jurămintele de iubire în fața familiilor în Marea Finală

Cu priviri pline de emoție și mâinile strâns unite, Lavinia și Adin au ales să își spună jurămintele și să dea un sens nou cuvântului „împreună”. A fost momentul în care timpul a părut să stea în loc pentru cei doi miri, iar familiile lor au privit totul cu lacrimi în ochi.

Adin: Vreau să-ți spun că suntem azi aici pentru că ne-am dovedit să suntem făcuți unul pentru altul. Azi, când te văd în rochie de mireasă ești așa cum mi-am imaginat că va fi soția mea. Copilăroasă, matură, iubitoare și atentă. Într-un cuvânt perfectă. De când te-am văzut, mi-am propus să te cuceresc. Îți promit că te voi iubi mereu, că te voi face fericită mereu, că vom avea trei copiii frumoși și viață liniștită.

Lavinia: Din prima clipă în care te-am văzut, am știu că tu vei fi alesul. Iubirea pe care ți-o port, nu am mai simțit-o niciodată. Deși la început îmi era frică de acest sentiment, nu credeam că va fi atât de frumos să mă simt iubită, apreciată. Tu îmi ești liniște și tu îmi ești acasă. Chiar dacă uneori ne-a fost greu, am știut să trecem peste și asta ne-a făcut mai uniți. Și mai am un singur când că mă simt cea mai fericită femei că te am pe tine. Te iubesc, dragul meu soț!

Despre Mireasa: Confesiuni

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți din cele 8 sezoane. Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!

Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Lavinia și Adin, despre speculațiile că au câștigat datorită susținătorilor Dianei și ai...
Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
