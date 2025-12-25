Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Florina și doamna Virginia, schimb de reproșuri. Cu ce supărări au rămas bunica și soția lui Alex

În episodul 3 de Mireasa: Confesiuni, bunica și soția lui Alex au avut un schimb de replici și și-au exprimat unele nemulțumiri. Doamna Virginia a fost supărată.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 8, prezentat de Andreea Frățilă. În episodul 3 au fost prezenți Florina și Alex, cuplul clasat pe locul 3, alături de bunica Virginia. Vezi AICI episodul integral.

Confesiunile au început cu un oftat prelung al bunicii Virginia. Întrebată de Andreea Frățilă ce o macină, bunica a răspuns: „Timpul pe care l-am pierdut acolo. Eu știu că l-a ajutat pe Alex, dar m-a terorizat pe mine statul acolo. N-am avut eu nicio treabă cu Marea Finală”, a spus bunica Virginia la începutul episodului 3 de Mireasa: Confesiuni.

Bunica lui Alex și-a exprimat apoi supărarea față de Florina.

Citește și: Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Florina a aflat că frații ei sunt supărați pe ea. Motivul din spatele absenței lor de la Finală

Florina și doamna Virginia s-au certat la Mireasa: Confesiuni: „Ce fac atât de greșit?”. Ce lucruri au rămas nerezolvate între soția și bunica lui Alex

„Am fost supărată, în dimineața în care m-am dus la ea să facă turta vorbea cu Loredana că am supărat-o. Și eu sunt supărată. De iertat am iertat-o, dar nu am uitat. Știe ce face, eu nu mai vreau să-i amintesc”, a spus bunica Virginia.

„Sunt și eu mai directă, îmi mai spun deranjurile, eu aș fi întrebat-o cu drag despre rețetă, dar după cearta despre faptul că i-am zis pe nume mamei lui Alex, buni a repetat: Ce? Nu are mamă să o învețe? Sunt cu inima deschisă spre buni, dar îmi trebuie timp”, a spus Florina.

„Eu am spus: de iertat am iertat, dar n-am uitat. Dacă va continua…”, a spus bunica Virginia.

„Ce fac așa greșit încât să fiți atât de supărată pe mine?”, a întrebat Florina.

„În primul rând, când îți spun: Florina, trebuie să vii, tu stai, până te fardezi… eu când îți spun să vii la mine, tu trebuie să vii! Eu așa sunt învățată”, a spus bunica Virginia.

„Să vin de ce, buni? Eu nu mai voiam să vă întreb pentru că mă durea sufletul”, a spus Florina.

Alex a precizat că e mereu acolo să le împace pe cele două femei importante din viața lui: bunica și soția.

„Sunt eu aici stâlp, să tragă de mine și stânga și dreapta, că eu rămân fix”, a spus Alex.

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți din cele 8 sezoane. Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!