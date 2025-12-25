Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Florina și doamna Virginia, schimb de reproșuri. Cu ce supărări au rămas bunica și soția lui Alex

Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Florina și doamna Virginia, schimb de reproșuri. Cu ce supărări au rămas bunica și soția lui Alex

În episodul 3 de Mireasa: Confesiuni, bunica și soția lui Alex au avut un schimb de replici și și-au exprimat unele nemulțumiri. Doamna Virginia a fost supărată. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Decembrie 2025, 15:38 | Actualizat Joi, 25 Decembrie 2025, 16:36

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 8, prezentat de Andreea Frățilă. În episodul 3 au fost prezenți Florina și Alex, cuplul clasat pe locul 3, alături de bunica Virginia. Vezi AICI episodul integral.

Confesiunile au început cu un oftat prelung al bunicii Virginia. Întrebată de Andreea Frățilă ce o macină, bunica a răspuns: „Timpul pe care l-am pierdut acolo. Eu știu că l-a ajutat pe Alex, dar m-a terorizat pe mine statul acolo. N-am avut eu nicio treabă cu Marea Finală”, a spus bunica Virginia la începutul episodului 3 de Mireasa: Confesiuni.

Bunica lui Alex și-a exprimat apoi supărarea față de Florina.

Citește și: Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Florina a aflat că frații ei sunt supărați pe ea. Motivul din spatele absenței lor de la Finală

Florina și doamna Virginia s-au certat la Mireasa: Confesiuni: „Ce fac atât de greșit?”. Ce lucruri au rămas nerezolvate între soția și bunica lui Alex

„Am fost supărată, în dimineața în care m-am dus la ea să facă turta vorbea cu Loredana că am supărat-o. Și eu sunt supărată. De iertat am iertat-o, dar nu am uitat. Știe ce face, eu nu mai vreau să-i amintesc”, a spus bunica Virginia.

„Sunt și eu mai directă, îmi mai spun deranjurile, eu aș fi întrebat-o cu drag despre rețetă, dar după cearta despre faptul că i-am zis pe nume mamei lui Alex, buni a repetat: Ce? Nu are mamă să o învețe? Sunt cu inima deschisă spre buni, dar îmi trebuie timp”, a spus Florina.

„Eu am spus: de iertat am iertat, dar n-am uitat. Dacă va continua…”, a spus bunica Virginia.

„Ce fac așa greșit încât să fiți atât de supărată pe mine?”, a întrebat Florina.

„În primul rând, când îți spun: Florina, trebuie să vii, tu stai, până te fardezi… eu când îți spun să vii la mine, tu trebuie să vii! Eu așa sunt învățată”, a spus bunica Virginia.

„Să vin de ce, buni? Eu nu mai voiam să vă întreb pentru că mă durea sufletul”, a spus Florina.

Alex a precizat că e mereu acolo să le împace pe cele două femei importante din viața lui: bunica și soția.

„Sunt eu aici stâlp, să tragă de mine și stânga și dreapta, că eu rămân fix”, a spus Alex.

Colaj cu bunica Virginia, Florina și Alex
+3
Mai multe fotografii

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți din cele 8 sezoane. Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!

Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Florina a aflat că frații ei sunt supărați pe ea. Motivul din spatele absenței lor de la... Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Cum au răspuns Alex, Florina și bunica Virginia, întrebați ce cupluri cred că nu vor rez...
Înapoi la Homepage
AS.ro Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
Observatornews.ro Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Antena 3 Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Citește și
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ce vor face Lavinia și Adin cu banii din marele premiu. În ce vor să investească
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ce vor face Lavinia și Adin cu banii din marele premiu. În ce vor să investească
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la admiratori de Crăciun. Copiii Familiei Regale urmează un protocol strict
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la... Catine.ro
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Lavinia și Adin, despre speculațiile că au câștigat datorită susținătorilor Dianei și ai lui Sorin
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Lavinia și Adin, despre speculațiile că au câștigat datorită susținătorilor...
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară HelloTaste.ro
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x