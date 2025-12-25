Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Florina a aflat că frații ei sunt supărați pe ea. Motivul din spatele absenței lor de la Finală

Florina, Alex și bunica Virginia au fost prezenți în episodul 3 de Mireasa: Confesiuni. Fata a vorbit despre lipsa familiei de la cununia civilă, precizând că a aflat că și-a supărat unii frați.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 8, prezentat de Andreea Frățilă. În episodul 3 au fost prezenți Florina și Alex, cuplul clasat pe locul 3, alături de bunica Virginia. Vezi AICI episodul integral.

Florina a povestit la Mireasa că a avut o copilărie extrem de grea. La Mireasa: Confesiuni, soția lui Alex a mărturisit că a aflat că, povestindu-și dramele, a reușit să-și supere frații. Florina a plâns mult când niciunul dintre frații și surorile ai nu a venit la cununia civilă și nici în Finala Mireasa.

Sora Maria, cea care își anunțase participarea, nu a mai putut ajunge pentru că fiul său s-a îmbolnăvit. Fata a aflat de ce nu a înlocuit-o nimeni pe Maria: sora cea mică nu s-ar fi descurcat cu drumul, iar frații sunt foarte supărați că Flori „a dat din casă”.

„Ceilalți frați sunt foarte supărați pe mine”. Florina a aflat de ce nimeni din familie nu a fost alături de ea la cununie. Ce vești a primit imediat după Finala Mireasa

„E foarte dureros când faci acest pas important să nu ai pe nimeni din familia ta. Eu m-am bucurat de acel moment, pentru că Alex e soțul meu, dar n-am putut să mă bucur la fel de mult. Am vorbit cu sora mea mai mare, copilul e bine. Am vorbit și cu sora mea mai mică, nu s-ar fi descurcat să ajungă, ea nu a plecat nicăieri și nu se descurcă.

Din ce am înțeles de la sora mea, ceilalți frați sunt foarte supărați pe mine și nu vor să vorbească cu mine pentru că mi-am spus povestea aici în emisiune și nu trebuia să o fac. Și nu e frumos din partea mea că am făcut-o. Am înțeles de la sora mea mai mică că i-am supărat foarte tare. Mă gândesc că le trebuie timp. Am de gând să-i contactez”, a spus Florina la Mireasa: Confesiuni.

Chiar dacă Florina nu a fost alături de familie în Finala Mireasa, Alex, soțul ei a făcut-o să se simtă ca o prințesă: „Cred că a avut cea mai frumoasă rochie dintre toate. Eu așa am visat-o: într-o rochie de prințesă. Dintre toate a fost cea mai frumosă și cea mai splendidă!”, a spus Alex despre soția sa.

