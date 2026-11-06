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Mireasa – Regatul inimii, 2026. Cine a câștigat Cabina Telefonică și va pleca într-o călătorie alături de persoana iubită

Emoții, răsturnări de situație și adrenalină: Cabina Telefonică, cel mai așteptat task de la Mireasa, și-a ales câștigătorul! Emisiunea, lider în fiecare lună, de la lansarea noului sezon

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 10:59 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 11:00
Mireasa – Regatul inimii, 2026. Cine a câștigat Cabina Telefonică și va pleca într-o călătorie alături de persoana iubită | antena 1
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Fiecare zi aduce o nouă provocare la Mireasa, iar telespectatorii sunt alături de aceștia și trăiesc cu ei emoțiile și răsturnările de situație, observă gesturile romantice și speră, la fel ca tinerii care își caută sufletul pereche, la povești de iubire care să dureze o viață întreagă.

Mireasa – Regatul inimii, 2026

Recent, cel mai așteptat task, Cabina Telefonică, i-a ținut pe toți cu sufletul la gură pentru a afla deznodământul - cine va reuși să meargă alături de persoana dragă într-o călătorie, în afara Casei?

De altfel, telespectatorii au fost alături de emisiune încă de la noului sezon. Emisiunea Mireasa rămâne un reper puternic de consum în day time, impunându-se ca lider de audiență în fiecare lună, de la lansarea noului sezon, cu un procent de leadership de 100% în luna octombrie, pe segmentul comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani.

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În ultimele zile, tinerii din emisiune au trăit momente care au pus accentul pe spiritul lor competitiv. În fiecare sezon, taskul Cabinei Telefonice se numără printre cele mai așteptate probe, atât de concurenți, cât și de telespectatori. Primul loc era extrem de dorit, mai ales pentru cuplurile formate în acest sezon - Claudia și Valentin, Maria și Adrian, Paula și Alberto, Alexandra și Radu. Totuși, lupta nu avea să fie ușoară!

La startul probei, tinerii i-au avut alături chiar pe Ema și Alan, care formează familia Șercăianu, mireasa și mirele sezonului 13 Mireasa. “Bună seara, dragilor! Sunteți pregătiți? Aveți emoții? Am venit cu cel mai tare task!”, a anunțat Alan.

Bineînțeles, toți cei prezenți au primit noua provocare cu entuziasm, însă cel care a reușit să ducă taskul la final este Valentin Netejoru, deși Adrian Bălașa s-a clasat pe al doilea loc. „Felicitări, Valentin! Felicitări, Adrian! 5 ore a durat taskul din acest sezon.”, a anunțat Simona Gherghe, gazda emisiunii. Astfel, Valentin, câștigătorul Cabinei Telefonice, va beneficia de o călătorie la Poiana Brașov alături de iubita sa, Claudia Demeter, iar Adrian se va bucura de un date plin de adrenalină cu partenera lui, Maria Pară, dar și de o noapte petrecută împreună în Casa Mireasa.

Toate trăirile concurenților au ajuns dincolo de porțile platourilor de filmare, direct în casele și în inimile celor de acasă. Astfel, emisiunea difuzată pe Antena 1 și AntenaPLAY și moderată de Simona Gherghe este lider în clasamentul audiențelor, confirmând interesul publicului pentru relații autentice și emoții trăite la intensitate maximă.

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Emisiunea demonstrează că iubirea rămâne un subiect universal, capabil să aducă oamenii împreună, indiferent de vârstă sau de experiențele personale. Fiecare ediție este o nouă invitație într-un univers în care nimic nu este sigur, sentimentele sunt intense, iar dragostea poate apărea atunci când te aștepți mai puțin, dar și o confirmare a legăturii speciale pe care Mireasa a construit-o cu publicul. Dragostea nu are nevoie de prea multe explicații atunci când reușește să ajungă unde contează cel mai mult – în inimile oamenilor! Urmăriți Mireasa – Regatul Inimii, cu Simona Gherghe, pe Antena 1 și AntenaPLAY, de luni până vineri, de la ora 14:00, pentru noi surprize!

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