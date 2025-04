Mireasa, sezon 10. Cum arată Ionela cu burtica de gravidă. Soția lui Robert strălucește în perioada sarcinii

Ionela din sezonul 10 Mireasa este în luna a cincea de sarcină, iar totul decurge foarte bine. Fosta concurentă Mireasa se pozează zâmbitoare, semn că perioada sarcinii îi priește.

Ionela va naște undeva pe la finalul lunii august sau începutul lunii septembrie. Soția lui Robert a publicat în perioada sarcinii mai multe fotografii cu ea, dar și imagini cu ecografiile. Ionela și Robert se pregătesc să devină părinți de băiețel, iar copilul are deja nașii aleși: Alexia, ispita din sezonul 10, și Albert din sezonul 9, iubitul ei.

Citește și: Mireasa, sezon 10. Laura și Mihai, anunț după ce s-a spus că s-ar fi despărțit: „Vrem să vă spunem că noi suntem foarte bine”

Ionela și Robert se pregătesc să devină părinți de băiețel

Deși e în al doilea trimestru de sarcină, Ionela are o burtică mică de gravidă, potrivită conformației corpului său mic și delicat.

Articolul continuă după reclamă

La începutul lunii aprilie, Ionela și Robert au mers în vacanță în Paris, unde au petrecut câteva clipe frumoase împreună, iar tânăra însărcinată a făcut câteva fotografii care îi vor aminti mereu de perioada sarcinii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ionela și Robert s-au logodit și au avut parte de o noapte la hotel pe 30 noiembrie. Pe 15 decembrie tânăra a făcut un test de sarcină, care a ieșit pozitiv. Robert a aflat că va deveni tătic în direct la Mireasa, în ediția de pe 16 decembrie, când Simona Gherghe i-a oferit o hăinuță de bebeluș pe care scria „Ne vedem în curând!”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După ce a văzut testul pozitiv, Ionela a fost și ea foarte surprinsă spunând că nu crede că este pregătită să devină mamă. Fata a primit încurajări din partea fetelor și a mamelor din casă.

„Orice ar fi eu oricum îl păstrez. Oricât de greu mi-ar fi. Eu cred că este o binecuvântare. Eu am simțit. Am avut un sentiment că o să se întâmple chestia asta. M-a luat o stare de amețeală când am venit de la fantasy date. Știam cumva care sunt simptomele”, a spus Ionela.

Ionela și Robert au spus „Da” în Finala Mireasa, sezon 10 și și-au jurat iubire pentru tot restul vieții. Viitorii părinți s-au cununat civil sub ochii înlăcrimați ai celor dragi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cei doi și-au rostit jurăminte superbe.

Robert: După cum știi, nu e genul meu să-mi verbalizez emoțiile. Îți promit, de fapt vă promit, ție și sufletului care e în tine, că n-m să vă las niciodată și o să fiu la bine și greu. Te iubesc și o să te privesc cu același foc și la 90 de ani.

Ionela: Îți mulțumesc că mi-ai schimbat viața și că m-ai iubit cum nu m-a iubit nimeni până acum. Tu ești cel mai special bărbat din viața mea. M-ai făcut să descopăr că pot fi și copilăroasă și drăgăstoasă. Putem trece și prin furtună și prin soare. Vreau să-ți spun că te voi iubi până la sfârșitul lumii și indiferent de ce s-ar întâmpla, nimic nu poate fura dragostea pe care ți-o port.