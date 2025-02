Mireasa, sezon 10. Ionela, imagine îngrijorătoare de pe patul de spital. Tânăra însărcinată trece prin clipe dificile

Ionela din sezonul 10 Mireasa a anunțat pe rețelele sociale că se află în spital. Tânăra nu a făcut multe precizări referitoare la starea ei de sănătate, spunând doar că are o zi grea.

Ionela s-a fotografiat cu perfuzia în mână pe patul de spital: „Zi proastă”, a scris tânăra însărcinată în dreptul imaginii pe care a publicat-o pe Instagram.

Citește și: Mireasa, sezon 10. Ionela, schimbare de look. Cum arată acum tânăra însărcinată

Ionela Aiftincăi din sezonul 10 Mireasa, imagine de pe patul de spital

Ionela este însărcinată în 2 luni și jumătate. Prima perioadă a sarcinii este destul de dificilă pentru tânără.

Articolul continuă după reclamă

„Bineînțeles că în prima parte a zilei nu mă simt wow, am stări de greață și așa mai departe, încă le am zilnic. Am avut o singură zi în care m-am simțit mai bine, m-am mirat și eu, dar au revenit. Am înțeles că așa este în primul trimestru, după probabil voi scăpa”, a povestit Ionela cu puțin timp în urmă.

Ionela și Robert s-au logodit și au avut parte de o noapte la hotel pe 30 noiembrie. Pe 15 decembrie tânăra a făcut un test de sarcină, care a ieșit pozitiv. Robert a aflat că va deveni tătic în direct la Mireasa, în ediția de pe 16 decembrie, când Simona Gherghe i-a oferit o hăinuță de bebeluș pe care scria „Ne vedem în curând!”.

După ce a văzut testul pozitiv, Ionela a fost și ea foarte surprinsă spunând că nu crede că este pregătită să devină mamă. Fata a primit încurajări din partea fetelor și a mamelor din casă.

„Orice ar fi eu oricum îl păstrez. Oricât de greu mi-ar fi. Eu cred că este o binecuvântare. Eu am simțit. Am avut un sentiment că o să se întâmple chestia asta. M-a luat o stare de amețeală când am venit de la fantasy date. Știam cumva care sunt simptomele”, a spus Ionela.

Ionela și Robert au spus „Da” în Finala Mireasa, sezon 10 și și-au jurat iubire pentru tot restul vieții. Viitorii părinți s-au cununat civil sub ochii înlăcrimați ai celor dragi.

Cei doi și-au rostit jurăminte superbe.

Robert: După cum știi, nu e genul meu să-mi verbalizez emoțiile. Îți promit, de fapt vă promit, ție și sufletului care e în tine, că n-m să vă las niciodată și o să fiu la bine și greu. Te iubesc și o să te privesc cu același foc și la 90 de ani.

Ionela: Îți mulțumesc că mi-ai schimbat viața și că m-ai iubit cum nu m-a iubit nimeni până acum. Tu ești cel mai special bărbat din viața mea. M-ai făcut să descopăr că pot fi și copilăroasă și drăgăstoasă. Putem trece și prin furtună și prin soare. Vreau să-ți spun că te voi iubi până la sfârșitul lumii și indiferent de ce s-ar întâmpla, nimic nu poate fura dragostea pe care ți-o port.