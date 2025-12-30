Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ștefania, dezvăluiri despre relația cu Liviu. Ce a spus despre „perioada de alergătură” după el

În episodul 7 al sezonului 8 de Mireasa: Confesiuni, Ștefania a vorbit despre relația pe care a avut-o în cadrul sezonului 12 Mireasa cu Liviu.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 8, prezentat de Andreea Frățilă. În episodul 7 au fost prezente Loredana și Ștefania, cele două finaliste burlăcițe ale sezonului 12 Mireasa, care s-au împrietenit, au fost alături una de cealaltă și au fost adesea în topul publicului.

În sezonul 12 Mireasa, Ștefania a avut o relație cu Liviu. Chiar dacă a încercat o relație cu Ștefania, Liviu a avit-o mereu pe Emily în inimă și în gând. Întrebată ce a determinat-o să lupte atât de mult pentru Liviu, Ștefania a răspuns:

Ștefania, dezvăluiri despre relația cu Liviu. Ce a spus fata despre „perioada de alergătură” după el

„Vedeam pași din partea lui. De exemplu, eram în camera mea, nu voiam să vorbesc cu el, și el venea la mine să vorbim. Și mă gândeam: băiatul ăsta nu vine degeaba. Poate o făcea din bun simț, poate se simțea cu musca pe căciulă, însă trăirile pe care le aveam în casă erau diferite față de cum aș face în afară. Nu consider că m-am înjosit, ci că am făcut ceea ce am simțit să fac, pentru că altfel nu eram împăcată cu mine însămi.

Nici el nu se detașa total de mine și asta mă făcea să rămân în acest cerc vicios. Poate cu mine a fost o simplă atracție. (N.r. Pericolul Emily) exista ca prezență, însă încercam să nu mă gândesc la lucrul acesta. Chiar și el îmi zicea să fiu mai smart, să nu mă concentrez pe faptul ăsta, să fim aici și să încercăm”, a spus Ștefania.

Eduard Puiu i-a lansat Ștefaniei întrebarea: „A fost o mare discrepanță între atitudinea ta demnă și smart afișată tot timpul în emisiune și perioada de alergătură după Liviu. Îți scade stima de sine când ești îndrăgostită?”, iar răspunsul ei a fost: „Eu țin să cred că nu m-am simțit suficientă când l-am plăcut pe Liviu. Când mi-a trecut am revenit din nou cu picioarele pe Pământ și mi-am găsit echilibrul”

