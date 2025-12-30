Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ce nu i-a plăcut Loredanei la Ionuț și ce a recunoscut despre atracția față de Sorin

Antena Căutare
Loredana a vorbit în cadrul episodului 7 din sezonul 8 de Mireasa: Confesiuni despre interacțiunile sale cu băieții din sezonul 12 Mireasa.

Publicat: Marti, 30 Decembrie 2025, 17:29 | Actualizat Marti, 30 Decembrie 2025, 17:40

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 8, prezentat de Andreea Frățilă. În episodul 7 au fost prezente Loredana și Ștefania, cele două finaliste burlăcițe ale sezonului 12 Mireasa, care s-au împrietenit, au fost alături una de cealaltă și au fost adesea în topul publicului. Vezi AICI episodul integral.

Loredana a interacționat mai mult cu Ionuț în cadrul sezonului 12 Mireasa:

Ce nu i-a plăcut Loredanei la Ionuț și ce a recunoscut despre atracția față de Sorin. Fata a vorbit deschis despre băieții cu care a interacționat în casa Mireasa: „Am fost foarte confuză în perioada aceea”

„Am fost foarte confuză în perioada aceea. Nu-mi dădeam seama dacă îmi plăcea de el sau era un atașament. La sfârșitul interacțiunii am realizat că a fost decizia ok. Mă deranjau glumele pe care le făcea cu alte fete și nu îl cunoșteam atât de bine încât să înțeleg modul lui de a fi. La final am înțeles modul lui de a fi. Am fost foarte nehotărâte și am învățat mai târziu din acțiunile mele. Devenise ceva toxic pentru că ba simțeam, a fost complicat”, a spus Loredana la Mireasa: Confesiuni.

Aflând că au existat voci care au spus că ea ar fi fost atrasă de Sorin de la început și până la finalul sezonului, Loredana a răspuns:

„Vreau să lămuresc legat de atracție că mi-a plăcut de Sorin la început, dar apoi am depășit, nu mai simțeam nimic, vorbeam liber, râdeam, glumeam. Pot să spun că am fost atrasă de Sorin doar la început, când am făcut topurile. Sorin era genul de băiat care te ajuta, nu era ceva legat de atracție, puteai apela la el pentru orice”, a spus Loredana.

Loredana a mai interacționat și cu Cosmin, apreciind inițiativa lui, însă fata a spus că nu a înțeles de ce s-a îndreptat spre ea, deși o plăcea pe Ale.

Eduard Puiu i-a lansat Loredanei întrebarea: „Toți cei cu care ai flirtat au lăsat impresia că nu aveau subiecte în comun cu tine și că erai prea tăcută. Ești introvertită sau te bazezi prea mult pe efortul lor de a te cuceri?”, iar ea a răspuns: „Eu am zis de la început că îmi doresc să fiu cucerită și sunt și puțin timidă până când prind încredere într-o persoană”.

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți din cele 8 sezoane. Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!

Colaj cu concurenții Mireasa
+3
Mai multe fotografii

Citește și: Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Loredana și Ștefania au dat cărțile pe față. Pe cine din sezonul lor consideră fals

Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ștefania, dezvăluiri despre relația cu Liviu. Ce a spus despre „perioada de alergătură” ...
Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
