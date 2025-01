Mireasa, sezon 10. Laura și Mihai au stabilit data nunții. Când și unde se vor căsători și ce au spus despre motanul Buftea

Laura și Mihai, câștigătorii sezonului 10 Mireasa au fost invitați la Mireasa, Capriciile Iubirii, unde au anunțat data la care se vor căsători. De asemenea, cei doi au vorbit și despre motanul Buftea, pe care l-au adoptat din casa Mireasa și l-au dus la Bistrița.

În prezent, Laura și Mihai locuiesc la Ploiești. De când au ieșit din casa Mireasa cei doi au făcut cursuri, tânăra e unghii, băiatul de frizerie.

„Stăm la Ploiești, Mihai și-a luat diploma pentru frizer. O să meargă la un salon, ne-am gândit să ne facem și firma noastră. Eu mai am o săptămână și termin cursul de unghii. Ori o să-mi găsesc la salon, să închiriez un spațiu, ori să fac de acasă”, a povestit Laura.

Laura și Mihai au stabilit data nunții. Când și unde se vor căsători câștigătorii Mireasa, după ce tânăra a spus în competiție că nu ar vrea la Bistrița

O să fie nașii nepoatei lui Mihai, la finalul lunii februarie. Cei doi își doresc să devină părinți, dar mai întâi vor să facă cununia religioasă. Deja au programat data nunții pentru anul viitor. După ce în casa Mireasa au avut discuții despre locul unde se vor căsători, cei doi au decis să facă marea petrecere în orașul natal al băiatului.

Așadar, pee 19 septembrie 2026 cei doi o să facă nunta, la Bistrița.

Întrebat ce face motanul Buftea Mihai a explicat că este la părinții lui.

Ce se întâmplă cu motanul Buftea. Mihai și Laura au venit cu lămuriri: „Le spunem mai ales oamenilor care ne-au jignit...”

„Știm cu toții că dacă Buftea rămânea în această casă Miți nu mai putea să stea prin casă. Eu am ales de la început să-l iau pe Buftea și am zis de la început că o să-l duc la Bistrița. Lumea zice că e dus la țară și abandonat. Că stă prin frig. Buftea este foarte bine, e la țară, locuiește la părinții mei. Mai ales oamenilor care ne-au jignit foarte tare vrem să le spunem că noi nu am semnat contract cu ei să le trimitem poze cu Buftea în privat de fiecare dată când ne cer ei poze”, a spus Mihai.

Mihai a spus că ține legătura cu câțiva foști colegi de competiție:

„Eu vorbesc cu Stelian, Ștefan și cu Raul. Și am mai vorbit puțin cu Dragoș”, a spus câștigătorul sezonului 10 Mireasa.

„Eu cu Mirela și cu Ramona”, a spus și Laura, câștigătoarea sezonului 10 Mireasa.