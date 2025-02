Mireasa, sezon 10. Stelian, despre despărțirea de soția sa: „Ramona vă minte de vă sparge”. Ce a dezvăluit tânărul

După ce Ramona a confirmat despărțirea de el, Stelian a avenit și el cu o reacție. Fostul concurent al sezonului 10 Mireasa a precizat că cea cu care s-a căsătorit în Finală l-a mințit: „Nu mai sunt cu Ramona. Am confirmat și eu despărțirea”, a spus Stelian.

Stelian a precizat că după ce a ieșit din competiția Mireasa a aflat niște lucruri despre Ramona pe care nu le știa încă din emisiune. De asemenea, băiatul a precizat că familia lui i-a spus că îl susține dacă e fericit cu Ramona, însă Stelian nu a mai dorit să rămână alături de soție, precizând că a acceptat „prea multe de la ea”. Întrebat cât timp el și Ramona au fost împreună după căsătorie, Stelian a spus: „Nu foarte mult, până mi-am dat seama de niște lucruri”.

„Știu că se așteaptă un răspuns din partea mea în ceea ce privește situația în care mă aflu. Am evitat să folosesc social media pentru că s-a creat un circ foarte mare cu foarte multe păreri, foarte multe opinii”, a anunțat Stelian, care a făcut un live pt TikTok unde a vorbit despre despărțirea de soție.

Citește și: Mireasa, sezon 10. Ramona a confirmat despărțirea de Stelian: „Am crezut în vorbele lui”. Ce declarații a făcut tânăra

Stelian a vorbit despre despărțirea de Ramona

Articolul continuă după reclamă

„Am ales să mă schimb voit, am acceptat foarte multe comportamente și lucruri, m-am schimbat foarte mult. Am apreciat-o pe Ramona așa cum a fost. Nu am ținut cont de statut social, economic, inteligență, foarte multe lucruri. Am apreciat la ea că am simțit-o aproape și pur și simplu am simțit să mă schimb. Am ieșit, am stat trei zile în București, am avut multe conversații în care mi-am dat seama de foarte multe lucruri. Ea mi-a spus foarte multe lucruri pe care eu nu le-am știut din casă, nu mi-a spus foarte multe lucruri în casă, am simțit-o la un moment dat că nu a fost sinceră cu mine.

Și foarte multe lucruri s-au confirmat afară. Ulterior, am continuat să ținem legătura pe social media. Țineți minte la final când a fost ceremonia, că au venit 2 persoane din partea Ramonei, una dintre femei era mătușă și cealaltă era susținătoare. Ideea e că Ramona vă minte de vă sparge în foarte multe aspecte, vă minte d evă îndoaie, puteți să credeți voi ce vreți. Motivele sunt multiple, dar n-o să stau să le dezbat pe toate. Sunt foarte multe lucruri pe care nu o să le fac publice în momentul de față”, a povestit Stelian de la Mireasa, sezonul 10, într-un live, pe TikTok.

„Am avut o conversație și cu părinții mei, am avut niște discuții și ei mi-au spus că: <<Dacă ești fericit cu ea și te vezi și vrei să continui alături de ea, noi o să te susținem>>. Eu am spus că nu, chiar dacă am acceptat foarte multe lucruri din partea Ramonei. Am foarte multe dovezi în legătură cu lucrurile pe care le spun”, a mai spus Stelian.