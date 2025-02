Mireasa, sezon 10. Ramona a confirmat despărțirea de Stelian: „Am crezut în vorbele lui”. Ce declarații a făcut tânăra

Ramona a confirmat despărțirea de Stelian. Fosta concurentă Mireasa a vorbit în mediul online despre separarea de soțul ei.

Ramona a declarat că ea și Stelian nu mai formează un cuplu. Cei doi nu s-au afișat deloc în mediul online împreună de la terminarea competiției și până în prezent. Sezonul 10 Mireasa s-a încheiat pe 20 decembrie 2024, iar fata susține că ea și soțul ei au petrecut 3 zile împreună la București, apoi el a adus-o acasă la fiica ei. Tânăra a declarat că nu știe cum și de ce s-a produs despărțirea.

Ce a spus Ramona despre despărțirea de Stelian

„Nu prea am ce să vă povestesc despre despărțire, pentru că eu chiar nu am ce să vă povestesc. Cred că în relația aia am fost doar eu implicată și atât. El a fost la Filiași. După competiție noi am stat 3 zile împreună la București, după care eu am vrut să vin acasă să o văd pe Rebe și să stau și cu Rebe și m-a adus el. Am crezut foarte mult în vorbele lui și am crezut că el este diferit de restul. Nu ne-am despărțit neapărat cu un motiv. Tocmai asta, pur și simplu relația asta s-a… nici eu nu știu cum s-a produs despărțirea asta. Important e să fie sănătos și fericit. Și eu am crezut în relația noastră și în toate vorbele spuse de el. Eu chiar l-am iubit și l-am crezut. Mama lui nu mă voia, dar mama lui nu știe cât de minunată sunt eu ca persoană și chiar pot să spun că nici pe mine nu mă credeți, dar este foarte greu în ziua de azi să îți găsești o fată care să își dorească o relație serioasă.

Până la urmă, am 25 de ani, ar trebui să mă gândesc mai mult la o carieră, la lucruri mult mai importante și după ce o să am o carieră și o mă descurc eu bine și o să simt că am o relație și să trec peste toată experiența asta, o să îmi pot face o relație, până atunci nu...”, a spus Ramona în mediul online.

După ce Ramona a confirmat despărțirea de Stelian în mediul online, băiatul a publicat mai multe mesaje cu subînțeles precum: „Ea încearcă să te facă gelos, dar tu ești doar dezgustat”.

