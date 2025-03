Mireasa, sezon 11. Edera l-a numit pe Adrian „fățarnic” în live, iar băiatul a acuzat-o că „a sărit pe el”

În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 11 martie 2025 Edera și Adrian și-au adresat critici reciproc. Noul concurent Mireasa a spus ce fată din casă vrea să cunoască.

Adrian și Edera au avut o discuție. Băiatul i-a povestit fetei că cea mai recentă relație a lui s-a încheiat în ianuarie, iar fata i-a spus că a fost logodită. Întrebată de Adrian pe ce dată s-a despărțit de fostul logodnic, fata a știu să-i spună exact. În urma discuției cu Edera, Adrian a concluzionat că fata nu e vindecată după fosta relație. La rândul ei, Edera a concluzionat că în două zile consecutive Adrian a avut un comportament opus față de ea, motiv pentru care fata lo- numit fals. Adrian a spus că vrea să o cunoască în continuare pe Amalia.

„Cea mai lungă relație a mea a fost de un an. Am fost și logodită. Sunt într-o relație bună cu fostul meu logodnic, fiecare are alte căi. Dacă noi mergem împreună tot era să ne despărțim. Job-ul lui nu era bun pentru mine, puteam fi în pericol, dar nu vreau să intru în detalii. Ne-am despărțit pe 18 februarie. M-a afectat despărțirea, am suferit. Am avut după despărțire gânduri murdare. A fost rău, a fost urât”, i-a spus Edera lui Adrian.

Edera l-a numit pe Adrian „fățarnic” în live, iar băiatul a acuzat-o că „a sărit pe el” când a intrat în casa Mireasa. Ce acuzații și-au mai adus reciproc și pe cine vrea să cunoască băiatul

„Am avut o relație de 6 luni de zile din care am ieșit recent. În ianuarie. Proaspăt. Nu ne mai înțelegeam”, a spus Adrian.

„Sau ai ieșit că ai venit în emisiune”, a spus Edera.

„Nu, nu! Am ieșit din relație în ianuarie și acum am intrat în emisiune”, a spus Adrian.

În emisia live de la Mireasa, Capriciile Iubirii, cei doi și-au adus acuzații.

„Eu după discuția pe care am avut-o cu Edera la masă consider că nu a trecut peste relația pe care a avut-o și este instabilă emoțional. Faptul că a ținut minte până și data la care s-au despărțit, asta denotă pentru mine că a ținut foarte mult la el. Eu îmi doresc să o cunosc pe Amalia. Momentan e singura fată din casă pe care îmi doresc să o cunosc. Am descoperit feminitatea ei, frumusețea ei”, a spus Adrian.

Despre Edera băiatul a spus:

„M-am simțit constrâns de situație. Nu am avut timp să respir și Edera a sărit direct pe mine. Nu m-a lăsat nici să mă acomodez în casă”.

„Sunt total șocată de Adrian de astăzi și Adrian de ieri. Două persoane diferite. Îmi pare rău că ai demonstrat fățărnicie. Azi spune cu totul altceva față de ieri. L-am întrebat dacă e sigur că vrea să mă cunoască pe mine și a spus Da. El mi-a dat fapte și cuvinte”, a spus Edera.

