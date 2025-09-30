Mireasa, sezon 12. Alexandra și Virgil au decis să rămână doar prieteni. Fata a plâns în live

În timpul emisiei live, Alexandra plângea. Întrebată ce i s-a întâmplat, fata a spus că ea și Virgil au decis să fie doar prieteni.

Vestea a fost una neașteptată, având în vedere că în aceeași emisie live a fost difuzat un material cu o discuție purtată de Virgil și Alexandra, iar lucrurile păreau că evoluează între ei. Mai mult, cei doi au avut un date la care s-au simțit foarte bine. Virgil a continuat să spună că este interesat de Alexandra, până în ultima parte a emisiei live de pe 30 septembrie 2025. Printre lacrimi, Alexandra a spus că Virgil și ea au hotărât să fie „doar prieteni”.

Alexandra nu și-a putut stăpâni lacrimile în timpul emisiei live. Ce s-a întâmplat în pauză

La dorința lui Alexandru, în timpul emisiei live s-a încercat un joc. FIecare băiat s-a ridicat în picioare, iar fetele au fost invitate să spună cine este interesată de băiatul respectiv. Când a fost rândul lui Virgil, Alexandra nu se ridica, iar toate privirile s-au ațintit asupra ei. Simona Gherghe a întrebat-o de ce plânge.

„Am decis să rămânem doar prieteni. Prefer să fie așa. E foarte bine”, a spus Alexandra plângând.

„E o problemă la mine. Nu pot să-mi dau frâu liber sentimentelor. Sunt și eu derutat complet...”, a spus Virgil.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.