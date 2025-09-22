Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Alina, apariție înduioșătoare alături de fiica ei. Ce a făcut tânăra după ce a părăsit emisiunea

La scurt timp de când a părăsit casa Mireasa, Alina a publicat o fotografie superbă cu ea și fiica sa în vârstă de 9 ani. 

Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 12:13 | Actualizat Luni, 22 Septembrie 2025, 12:20
Alina, apariție înduioșătoare alături de fiica ei după ce a părăsit casa Mireasa | Antena 1

Alina a părăsit casa Mireasa, fiind nominalizată de colegele ei pentru eliminare. Alina și Gabriela s-au aflat într-o cursă de salvare-fulger, iar publicul Mireasa a ales să o păstreze în competiție pe Gabriela.

La scurt timp de când a părăsit casa Mireasa, Alina a publicat o imagine înduioșătoare în care apare alături de fiica sa. Imaginea este realizată în mașină, iar cele două, mamă și fiică s-au fotografiat într-o ipostază apropiată. Fetița de 9 ani a Alinei se pare că moștenește frumusețea mamei sale, dar și culoarea ochilor.

Citește și: Mireasa sezonul 12. Alina, mărturisiri dureroase despre perioada în care a fost în comă: „Nu am avut pe nimeni lângă mine”

Alina, apariție înduioșătoare alături de fiica ei. Ce a făcut tânăra la scurt timp după ce a părăsit casa Mireasa

Alina a părăsit competiția în gala de vineri 19 septembrie 2025. În casa Mireasa a sunat AdrenaLinia și băieții și fetele au nominalizat o fată pentru eliminare. Casa băieților a nominalizat-o pe Gabriela, iar cea a fetelor pe Alina. Publicul a avut la dispoziție aproximativ 2 ore să voteze în Aplicația Antena 1 ce fată să rămână în competiție, așa că Alina a fost cea eliminată. La Mireasa, Capriciile Iubirii, Alina a mărturisit că abia așteaptă să-și vadă fetița:

„N-am niciun regret. A fost o experiență frumoasă, o să iau tot binele, multă răbdare am învățat în acest cadru. Primul lucru pe care vreau să-l fac când ies este să mă duc la fetița mea. Îmi este foarte dor de ea”, a spus Alina.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Ce se întâmplă cu relația dintre Dian și Costina, la scurt timp de la plecarea băiatului din competiție

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

