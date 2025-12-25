Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Cum au răspuns Alex, Florina și bunica Virginia, întrebați ce cupluri cred că nu vor rezista afară

În episodul 3 al sezonului 8 de Mireasa: Confesiuni, Alex, Florina și bunica Virginia au fost invitați să spună în ce cupluri cred și nu cred și cine din casă a fost fals din punctul lor de vedere.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 8, prezentat de Andreea Frățilă. În episodul 3 au fost prezenți Florina și Alex, cuplul clasat pe locul 3, alături de bunica Virginia. Vezi AICI episodul integral.

Cum au răspuns Alex, Florina și bunica Virginia, întrebați ce cupluri cred că nu vor rezista afară: „Nu durează două luni”. Cine au fost, din perspectiva lor, falși în competiția Mireasa: „A mâncat o pâine degeaba în emisiune”

Bunica Virginia a numit 2 cupluri despre care crede că nu vor rezista în afara casei, Florina crede în toate cuplurile, iar Alex este ușor sceptic în privința unui cuplu. Așadar, bunica Virginia consideră că Lavinia și Adin și Liviu și Emily nu vor rezista, iar Alex este sceptic în privința lui Emily.

„Emily și Liviu și Lavinia și Adin nu vor rezista. Lavinia și Adin sunt două firi vulcanice, nu-s oameni cu răbdare, nu știu să se controleze. Adin erupe ca un vulcan. Nu sunt firi îngăduitoare, s-au jignit unul pe altul, cât teatru au făcut, Adin era vulcanic, se certa, Lavinia, cu fetele, cu una cu alta, zbierau unul la altul. Eu așa gândesc, că au jucat pentru marele premiu. Dar să vedem dacă rezistă 6 luni. Cuplul Emily și Liviu nu durează 2 luni. Ea nu e îndrăgostită, e cu totul diferită. Dragostea e falsă, când iubești cu adevărat și te interesează de un suflet, nu-l lași în urmă. Ea trebuia să rămână după testul Afroditei”, a spus bunica Virginia.

Alex a spus și el că este sceptic în privința cuplului Emily și Liviu având în vedere că fata s-a căsătorit după ce a spus de mai multe ori un Nu categoric unei relații cu Liviu.

Florina a spus că ea crede în toate cuplurile.

„Eu cred că vor rezista toate. Eu nu vreau să cred că cineva face lucrul ăsta pentru emisiune. Toate stările alea de fericire, de tristețe, nu poți să le regizezi”, a spus Florina.

„Eu cred că toate ar rezista, dar sunt un pic sceptic la Emily și Liviu. După Nu-nu-nu să schimbi percepția în Da…”, a spus Alex.

Invitați să spună care a fost cel mai fals concurent de la Mireasa, Alex, Florina și bunica Virginia au spus:

Florina: „Alexandru. Modul lui de a vorbi, de a se exprima, comportamentul, nu mi s-a părut real”

Alex: Virgil. Tot timpul căuta afirmare și dădea răspunsul pe care voiai să-l auzi”.

Bunica Virginia a putut nominaliza și mame: „Cristiana. Ea a mâncat pâinea degeaba acolo în emisiune. Ea a fost numai cu intrigele și cu piruetele ei de actriță. Ea nu s-a implicat să aibă grijă de Virgil, de Alexandru. Ea plângea că ce mai face fără bani, fără salariu. Ele au venit pentru bani. Concurent a fost Alexandru. Când venea vorba să plece se îndrepta ba spre Samina, ba spre alta. Poate țin legătura cu Adriana, dar în rest, nu!”.

