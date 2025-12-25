Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Cum au răspuns Alex, Florina și bunica Virginia, întrebați ce cupluri cred că nu vor rezista afară

Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Cum au răspuns Alex, Florina și bunica Virginia, întrebați ce cupluri cred că nu vor rezista afară

În episodul 3 al sezonului 8 de Mireasa: Confesiuni, Alex, Florina și bunica Virginia au fost invitați să spună în ce cupluri cred și nu cred și cine din casă a fost fals din punctul lor de vedere. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Decembrie 2025, 17:09 | Actualizat Joi, 25 Decembrie 2025, 17:23

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 8, prezentat de Andreea Frățilă. În episodul 3 au fost prezenți Florina și Alex, cuplul clasat pe locul 3, alături de bunica Virginia. Vezi AICI episodul integral.

Citește și: Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Florina a aflat că frații ei sunt supărați pe ea. Motivul din spatele absenței lor de la Finală

Cum au răspuns Alex, Florina și bunica Virginia, întrebați ce cupluri cred că nu vor rezista afară: „Nu durează două luni”. Cine au fost, din perspectiva lor, falși în competiția Mireasa: „A mâncat o pâine degeaba în emisiune”

Bunica Virginia a numit 2 cupluri despre care crede că nu vor rezista în afara casei, Florina crede în toate cuplurile, iar Alex este ușor sceptic în privința unui cuplu. Așadar, bunica Virginia consideră că Lavinia și Adin și Liviu și Emily nu vor rezista, iar Alex este sceptic în privința lui Emily.

„Emily și Liviu și Lavinia și Adin nu vor rezista. Lavinia și Adin sunt două firi vulcanice, nu-s oameni cu răbdare, nu știu să se controleze. Adin erupe ca un vulcan. Nu sunt firi îngăduitoare, s-au jignit unul pe altul, cât teatru au făcut, Adin era vulcanic, se certa, Lavinia, cu fetele, cu una cu alta, zbierau unul la altul. Eu așa gândesc, că au jucat pentru marele premiu. Dar să vedem dacă rezistă 6 luni. Cuplul Emily și Liviu nu durează 2 luni. Ea nu e îndrăgostită, e cu totul diferită. Dragostea e falsă, când iubești cu adevărat și te interesează de un suflet, nu-l lași în urmă. Ea trebuia să rămână după testul Afroditei”, a spus bunica Virginia.

Alex a spus și el că este sceptic în privința cuplului Emily și Liviu având în vedere că fata s-a căsătorit după ce a spus de mai multe ori un Nu categoric unei relații cu Liviu.

Florina a spus că ea crede în toate cuplurile.

„Eu cred că vor rezista toate. Eu nu vreau să cred că cineva face lucrul ăsta pentru emisiune. Toate stările alea de fericire, de tristețe, nu poți să le regizezi”, a spus Florina.

„Eu cred că toate ar rezista, dar sunt un pic sceptic la Emily și Liviu. După Nu-nu-nu să schimbi percepția în Da…”, a spus Alex.

Invitați să spună care a fost cel mai fals concurent de la Mireasa, Alex, Florina și bunica Virginia au spus:

Florina: „Alexandru. Modul lui de a vorbi, de a se exprima, comportamentul, nu mi s-a părut real”

Alex: Virgil. Tot timpul căuta afirmare și dădea răspunsul pe care voiai să-l auzi”.

Bunica Virginia a putut nominaliza și mame: „Cristiana. Ea a mâncat pâinea degeaba acolo în emisiune. Ea a fost numai cu intrigele și cu piruetele ei de actriță. Ea nu s-a implicat să aibă grijă de Virgil, de Alexandru. Ea plângea că ce mai face fără bani, fără salariu. Ele au venit pentru bani. Concurent a fost Alexandru. Când venea vorba să plece se îndrepta ba spre Samina, ba spre alta. Poate țin legătura cu Adriana, dar în rest, nu!”.

Citește și: Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Florina și doamna Virginia, schimb de reproșuri. Cu ce supărări au rămas bunica și soția lui Alex

Colaj cu concurenții Mireasa
+2
Mai multe fotografii

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți din cele 8 sezoane. Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!

Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Florina și doamna Virginia, schimb de reproșuri. Cu ce supărări au rămas bunica și soția...
Înapoi la Homepage
AS.ro Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
Observatornews.ro Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Antena 3 Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Citește și
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ce vor face Lavinia și Adin cu banii din marele premiu. În ce vor să investească
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Ce vor face Lavinia și Adin cu banii din marele premiu. În ce vor să investească
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la admiratori de Crăciun. Copiii Familiei Regale urmează un protocol strict
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la... Catine.ro
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Lavinia și Adin, despre speculațiile că au câștigat datorită susținătorilor Dianei și ai lui Sorin
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Lavinia și Adin, despre speculațiile că au câștigat datorită susținătorilor...
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară HelloTaste.ro
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x