Mireasa sezonul 12. Alina, mărturisiri dureroase despre perioada în care a fost în comă: „Nu am avut pe nimeni lângă mine”

Alina a mărturisit că a avut probleme de sănătate foarte grave. Cu lacrimi în ochi, în platoul Mireasa, Capriciile Iubirii, concurenta a povestit despre suferințele prin care a trecut.

În direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia de pe 12 septembrie, Alina a făcut mărturisiri foarte grele. Tânăra a povestit cum a fost în comă și când s-a trezit nimeni nu era lângă ea.

„Da, am fost în comă. Nu am avut un accident, am pierdut foarte mult sânge. În urma unei operații, am fost operată de două ori de cancer. Anul trecut. Nu știu cât am stat în comă. Nu am avut pe nimeni drag lângă mine când m-am trezit. S-a întâmplat în Germania și am fost transferată la multe spitale ca să nu mor. Acum sunt bine. Mi s-au făcut foarte multe transfuzii ca să-mi revin. Am fost de două ori operată. Diagnosticul l-am aflat pe la 21 de ani. Am umblat pe la doctori, chiar și în România. Nu știam ce am, pierdeam foarte mult sânge fără să fac nimic. Au fost complicații. Când au venit, au venit toate și despărțirea. Și eram singură. Am stat 3 luni în spitale”, a povestit Alina.

