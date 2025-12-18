Mireasa, sezon 12. Băieții au defilat în costume de mire în fața familiilor. Imagini emoționante cu Adin, Cristian, Alex și Liviu

Familiile emoționate au asistat la ultima probă a costumelor de mire, înainte de Finala de pe 19 decembrie 2025. Ca în fiecare sezon, joia de dinaintea Finalei, are o încărcătură emoțională foarte mare, deoarece familiile își văd copiii pregătiți să înceapă un nou capitol în viața lor.
Cristian Rădulescu a defilat în costum de mire la Mireasa
Cristian Rădulescu a pășit în costum de mire. Soțul Denisei a fost întâmpinat de părinții emoționați. Tatăl lui Cristian și-a anunțat fiul că s-a răzgândit în privința garsonierei. Până la urmă nu le-a mai închiriat o garsonieră, ci un apartament. „Le mulțumesc amândurora pentru ce au făcut pentru mine și îi iubesc mult!”, a spus Cristian.
Adin Grădinaru a defilat în costum de mire la Mireasa
Adin Grădinaru a defilat în costum de mire în fața mamei, a surorii Daria și a tatălui vitreg. Adin a mărturisit că nu i-au trecut emoțiile și crede că îi vor dispărea abia după Finală.
Liviu Gherman a defilat în costum de mire la Mireasa
Liviu Gherman a fost întâmpiant de mama, tatăl vitreg și cei doi frați mai mici. Mama lui Liviu a precizat că a plâns după votul de vineri, considerând că Liviu nu merita să fie eliminat de la lupta pentru marele premiu. Totuși, doamna Vasilica s-a bucurat că fiul a decis să se însoare și să-și îndeplinească visul de a merge până în Finală. „Și acum am emoții!”, a sps Liviu. Ayan, fratele cel mai mic, a spus că Liviu este foarte frumos.
Alex Ifrim a defilat în costum de mire la Mireasa
„Emoții maxime. E singurul băiat. Ne place de Florina, e exact ce-i trebuie lui Alex. Nu mă gândeam că o să ajungă până la pasul acesta, dar mă bucur”, a spus mama lui Alex.