Mireasa, sezon 12. Băieții au defilat în costume de mire în fața familiilor. Imagini emoționante cu Adin, Cristian, Alex și Liviu

După ce s-au cununat civil cu alesele lor, Adin, Cristian, Alex și Liviu au probat costumele pe care le vor purta în Finala Mireasa. Pe 18 decembrie, băieții au defilat în fața celor dragi.

Familiile emoționate au asistat la ultima probă a costumelor de mire, înainte de Finala de pe 19 decembrie 2025. Ca în fiecare sezon, joia de dinaintea Finalei, are o încărcătură emoțională foarte mare, deoarece familiile își văd copiii pregătiți să înceapă un nou capitol în viața lor.

Cristian Rădulescu a defilat în costum de mire la Mireasa

Cristian Rădulescu a pășit în costum de mire. Soțul Denisei a fost întâmpinat de părinții emoționați. Tatăl lui Cristian și-a anunțat fiul că s-a răzgândit în privința garsonierei. Până la urmă nu le-a mai închiriat o garsonieră, ci un apartament. „Le mulțumesc amândurora pentru ce au făcut pentru mine și îi iubesc mult!”, a spus Cristian.

Adin Grădinaru a defilat în costum de mire la Mireasa

Adin Grădinaru a defilat în costum de mire în fața mamei, a surorii Daria și a tatălui vitreg. Adin a mărturisit că nu i-au trecut emoțiile și crede că îi vor dispărea abia după Finală.

Liviu Gherman a defilat în costum de mire la Mireasa

Liviu Gherman a fost întâmpiant de mama, tatăl vitreg și cei doi frați mai mici. Mama lui Liviu a precizat că a plâns după votul de vineri, considerând că Liviu nu merita să fie eliminat de la lupta pentru marele premiu. Totuși, doamna Vasilica s-a bucurat că fiul a decis să se însoare și să-și îndeplinească visul de a merge până în Finală. „Și acum am emoții!”, a sps Liviu. Ayan, fratele cel mai mic, a spus că Liviu este foarte frumos.

Alex Ifrim a defilat în costum de mire la Mireasa

„Emoții maxime. E singurul băiat. Ne place de Florina, e exact ce-i trebuie lui Alex. Nu mă gândeam că o să ajungă până la pasul acesta, dar mă bucur”, a spus mama lui Alex.