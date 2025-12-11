Mireasa, sezon 12. Băieții și-au ales costumele de mire. Cum arată Alex, Liviu, Cristian și Adin

Liviu, Cristian, Alex și Adin și-au ales costumele de mire, pe care le vor purta în finala Mireasa de pe 19 decembrie 2025.

Cei patru băieți de la Mireasa care și-au depus actele în vederea căsătoriei și-au ales și și-au probat costumele de mire pe care le vor purta în Finala Mireasa. Emoționați și mândri, Liviu, Cristian, Alex și Adin au ales costumele în care se vor simți ca niște prinți, alături de miresele lor.

Băieții și-au ales costumele de mire. Cum vor arăta în Finală Alex, Liviu, Cristian și Adin: „Sunt pregătit pentru cel mai important pas din viața mea”

Alex și-a ales un costum negru. „Nici foarte pompos, nici vintage. Mă simt bine în el. Pe mine a fost croit. Sunt emoționat”, a spus Alex.

Liviu a optat pentru un costum alb, cu cămașă neagră: „Arată foarte bine. Am 3 de DA”, a spus Liviu despre costumul pe care îl va purta în Finală.

Cristian și-a dorit un costum negru și a primit un sacou cu aplicații strălucitoare: „Chiar îmi place. Nici nu mă așteptam! Țiplă!”, a spus Alex despre costumul care i-a atras atenția.

Adin a vrut un costum negru: „Pentru costumul de mire am venit destul de pregătit, am vrut să fie negru, dar și ceva mai diferit. Când l-am pus pe mine și m-am uitat în oglindă, chiar m-am simțit ca un mire adevărat. Sunt pregătit pentru cel mai important pas din viața mea”, a spus logodnicul Laviniei. Băiatul a primit un sacou din mătase.