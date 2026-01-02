Adrian Minune Jr. și iubita lui, Ariana, s-au logodit în noaptea dintre ani. Iată cum a arătat momentul inedit!

Adrian Minune Jr. a luat pe toată lumea prin surprindere după ce, în noaptea de Revelion, și-a cerut iubita în căsătorie!

După ce au trecut printr-o perioadă dificilă, în care au fost inclusiv despărțiți, cei doi au decis să își mai dea o șansă, iar el și-a luat rolul în serios și a trecut la fapte fără să mai stea prea mult pe gânduri.

El a cerut-o în căsătorie pe Ariana, iar reacțiile internauților au fost pe măsură.

Descoperă în rândurile de mai jos cum a arătat momentul inedit și ce reacții au stârnit în mediul online cu ocazia marelui eveniment.

Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o despărțire

În prezența unora dintre cele mai importante persoane din viața lui, Adrian Minune Jr. a trecut la fapte și a făcut pasul cel mare în privința relației pe care o are cu Ariana de mai mult timp.

El s-a pus în genunchi și a întrebat-o pe frumoasa lui iubită dacă vrea să fie soția lui, moment în care ea a spus „DA”, iar toată lumea a aplaudat și s-a emoționat pentru fericirea lor.

Nu a mai contat faptul că marea întrebare a avut loc în fața a sute de oameni, acolo unde au cântat mai mulți artiști din țara noastră, deoarece Adrian Minune Jr. avea deja în gând momentul în care ea spune „DA”, iar el îi pune inelul pe deget.

Deși acum cei doi par mai fericiți ca niciodată, recent au trecut printr-o despărțire care, în cele din urmă, se pare că i-a unit mai tare.

Ei au avut întotdeauna o relație intensă, au luat în calcul logodna și să se mute împreună la scurt timp de la cunoaștere, însă totul părea că s-a spulberat în momentul în care fiul celebrului cântăreț de manele a anunțat despărțirea.

Totuși, destinele lor s-au unit din nou, iar acum familiile lor se pregătesc de nuntă cu o bucurie imensă în suflet.

Iată momentul cererii aici:

Cum s-au cunoscut Adrian Minune Jr. și logodnica lui, Ariana

Deși mulți îi urmăresc pe rețelele sociale pe cei doi, puțini sunt cei care știu cu adevărat cum a început povestea lor de dragoste.

Adrian Minune Jr. și Ariana s-au cunoscut într-un mod inedit la care nimeni nu se așteapta. Mai exact, ea l-a abordat pe cântăreț cu o declarație de iubire spontană, moment în care între ei s-au înfiripat primii fiori ai iubirii și o relație care, acum, a trecut la nivelul următor.

„Nu am abordat-o eu pe ea, ea m-a abordat pe mine. A venit la mine și mi-a zis direct: te iubesc”, a dezvăluit Adrian Minune Jr, potrivit Spynews.ro

