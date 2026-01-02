Primăria care vine în sprijinul fermierilor! Scutire de impozit pe teren și reducere de 50% la utilaje agricole

Antena Căutare
Fermierii din orașul Nădlac primesc un sprijin concret din partea autorităților locale, într-un context dificil pentru agricultura românească.

Publicat: Vineri, 02 Ianuarie 2026, 15:46
Consiliul Local Nădlac a aprobat recent o hotărâre prin care agricultorii din localitate beneficiază de scutire de impozit pe teren și de o reducere cu 50% a impozitului pe utilajele agricole.

Decizia vine ca răspuns la efectele severe ale secetei din ultimul an și are ca scop susținerea activității agricole și reducerea presiunii financiare asupra fermierilor. Potrivit documentului oficial, măsura se aplică terenurilor afectate de calamități naturale, dar și utilajelor utilizate efectiv în procesul de producție agricolă, pe o perioadă de doi ani, relatează Agrointel.

Hotărârea a fost votată în ședința Consiliului Local din 30 decembrie 2025 și prevede, în mod concret, două facilități fiscale importante pentru agricultori. Astfel, aceștia vor fi scutiți integral de la plata impozitului pentru terenurile calamitate în anul precedent, cu condiția prezentării unor documente oficiale care să ateste pierderile suferite. În același timp, impozitul pe utilajele agricole folosite efectiv în producție va fi redus cu 50%, pentru următorii doi ani.

Reprezentanții Primăriei Nădlac au explicat că această decizie se încadrează în prevederile Ordonanței de Urgență nr. 78/2025, act normativ care oferă autorităților locale posibilitatea de a ajusta taxele și impozitele în funcție de nevoile și specificul comunității.

Măsurile adoptate la nivel local vin într-un moment delicat pentru agricultorii din întreaga țară. La nivel național, Parlamentul a aprobat recent majorări semnificative ale impozitelor pe terenurile agricole, care vor intra în vigoare din 2026, unele creșteri depășind chiar 130%.

Prin această hotărâre, autoritățile din Nădlac încearcă să atenueze impactul acestor schimbări fiscale și să ofere un exemplu de sprijin real pentru fermierii afectați de condițiile climatice și de presiunea economică tot mai mare.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

