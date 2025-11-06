Mireasa, sezon 12. Casian a făcut un top 3 fete din punct de vedere fizic. Cine i-a mai atras atenția, pe lângă Ștefania

Trei fete i-au atras atenția lui Casian. Cine completează topul noului concurent, pe lângă Ștefania pe care a numit-o de la început.

Încă de la intrarea în casa Mireasa, Casian a fost foarte hotărât. Noul concurent a dezvăluit imediat că a venit la emisiune pentru Ștefania, dar se pare că alte două fete i-au mai atras atenția.

La Mireasa. Capriciile Iubirii, Casian a spus și ce îi place la Ștefania. El a fost atras de frumusețea fetei, dar a declarat că o apreciază și pentru felul în care gândește. „Și în situațiile tensionate, o văd că este capabilă să gândească ok. Nu se pierde”, a declarat tânărul.

Pe lângă Ștefania, alte două fete i-au atras atenția lui Casian. Cine se mai află în topul noului concurent

Casian a recunoscut că topul lui 3 este completat de Iolanda și Lavinia. „Îmi place și Iolanda că zice în față ce are de zis. Îmi place că e sinceră”, a adăugat acesta.

Noul concurent a adăugat, însă, că nu ar accepta ca partenera lui să fi făcut streaming pentur adulți. „Cu toții greșim. Dacă a făcut asta din inimă și își asumă, mergem mai departe. Dar n-am spus că am venit pentru ea”, a mai spus băiatul.

La rândul ei, Ștefania a spus că se simte flatată de faptul că se află în topul preferințelor lui Casian și s-a declarat interesantă, de asemenea.

„Chiar mă bucur. Mereu am spus că îmi plac băieții cu ochii deschiși la culoare. Mi se pare și vorbăreț, nu e genul acela rușinos”, a declarat fata.

