Mireasa, sezon 12. Ce băieți intră în cursa de eliminare. Fetele au făcut nominalizări

În gala din 7 noiembrie 2025, fetele au făcut nominalizări. Concurentele au votat un băiat, care să intre în cursa de eliminare. Ce concurente intră la cursa de eliminare.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Vineri, 07 Noiembrie 2025, 16:55 | Actualizat Vineri, 07 Noiembrie 2025, 16:57
Fetele au votat un băiat, care să intre în cursa de eliminare | Antena 1

Emoții mari în rândul băieților de la Mireasa. Fetele au făcut nominalizări în gala de vineri, 7 noiembrie 2025. Iată cine sunt cei aflați în pericol de eliminare. Doi băieți intră la cursa de eliminare până vinerea următoare. Cursa este disponibilă pe mireasa.a1.ro și pe Aplicația Antena 1.

„O să vă rog să votați un băiat care să părăsească emisiunea, în afară de Casian”, a anunțat moderatoarea.

Nicoleta pe Marius

Lavinia l-a votat pe Liviu

Diana l-a votat pe Liviu

Ștefania l-a votat pe Liviu

Loredana l-a votat pe Liviu

Simona l-a votat pe Liviu

Iolanda l-a votat pe Marius

Ale l-a votat pe Liviu

Denisa l-a votat pe Cosmin

Cu 6 voturi, propunerea casei spre eliminare a fost Livu, după ce băiatul s-a exprimat că își dorește ca povestea lui și a lui Emily să continue în afara casei. Liviu intră în cursa de eliminare alături de Cosmin, aflat pe ultimul loc în clasamentul publicului și Adin, „moșternirea” lui Alexandru.

„Moștenire în casa băieților îl voi lăsa pe Adin. S-a acumulat foarte multă oboseală și cred că are nevoie de o pauză”, a spus acesta dupa eliminare.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

