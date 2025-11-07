Mireasa, sezon 12. Ce băieți intră în cursa de eliminare. Fetele au făcut nominalizări

În gala din 7 noiembrie 2025, fetele au făcut nominalizări. Concurentele au votat un băiat, care să intre în cursa de eliminare. Ce concurente intră la cursa de eliminare.

Emoții mari în rândul băieților de la Mireasa. Fetele au făcut nominalizări în gala de vineri, 7 noiembrie 2025. Iată cine sunt cei aflați în pericol de eliminare. Doi băieți intră la cursa de eliminare până vinerea următoare. Cursa este disponibilă pe mireasa.a1.ro și pe Aplicația Antena 1.

„O să vă rog să votați un băiat care să părăsească emisiunea, în afară de Casian”, a anunțat moderatoarea.

Nicoleta pe Marius

Lavinia l-a votat pe Liviu

Diana l-a votat pe Liviu

Ștefania l-a votat pe Liviu

Loredana l-a votat pe Liviu

Simona l-a votat pe Liviu

Iolanda l-a votat pe Marius

Ale l-a votat pe Liviu

Denisa l-a votat pe Cosmin

Cu 6 voturi, propunerea casei spre eliminare a fost Livu, după ce băiatul s-a exprimat că își dorește ca povestea lui și a lui Emily să continue în afara casei. Liviu intră în cursa de eliminare alături de Cosmin, aflat pe ultimul loc în clasamentul publicului și Adin, „moșternirea” lui Alexandru.

„Moștenire în casa băieților îl voi lăsa pe Adin. S-a acumulat foarte multă oboseală și cred că are nevoie de o pauză”, a spus acesta dupa eliminare.

