Mireasa, sezon 12. Ce băieți intră în cursa de eliminare. Fetele au făcut nominalizări

Emoții mari în rândul băieților de la Mireasa. Fetele au făcut nominalizări în gala de vineri, 7 noiembrie 2025. Iată cine sunt cei aflați în pericol de eliminare. Doi băieți intră la cursa de eliminare până vinerea următoare. Cursa este disponibilă pe mireasa.a1.ro și pe Aplicația Antena 1.
„O să vă rog să votați un băiat care să părăsească emisiunea, în afară de Casian”, a anunțat moderatoarea.
Nicoleta pe Marius
Lavinia l-a votat pe Liviu
Diana l-a votat pe Liviu
Ștefania l-a votat pe Liviu
Loredana l-a votat pe Liviu
Simona l-a votat pe Liviu
Iolanda l-a votat pe Marius
Ale l-a votat pe Liviu
Denisa l-a votat pe Cosmin
Cu 6 voturi, propunerea casei spre eliminare a fost Livu, după ce băiatul s-a exprimat că își dorește ca povestea lui și a lui Emily să continue în afara casei. Liviu intră în cursa de eliminare alături de Cosmin, aflat pe ultimul loc în clasamentul publicului și Adin, „moșternirea” lui Alexandru.
„Moștenire în casa băieților îl voi lăsa pe Adin. S-a acumulat foarte multă oboseală și cred că are nevoie de o pauză”, a spus acesta dupa eliminare.
