Mireasa, sezon 12. Ce cupluri s-au căsătorit civil pe 18 decembrie 2025. Simona Gherghe a anunțat ce familii s-au format

Pe 18 decembrie 2025, 4 cupluri formate în cadrul sezonului 12 Mireasa au spus DA în fața primarului.

Alex și Florina, Denisa și Cristian, Lavinia și Adin, Emily și Liviu au pășit pe 18 decembrie în primărie, unde s-au cununat civil.

Plini de emoții cei 4 băieți și cele 4 fete au spus DA. Așadar, s-au format 4 familii.

Imaginile de la cununie vor fi difuzate în Finala de pe 19 decembrie 2025.

Toate cele 4 cupluri logodite din sezonul 12 Mireasa s-au căsătorit civil

„Casă de piatră, dragii mei! Din acest moment avem 4 noi familii! Toți au decis să-și facă acea cununie civilă, așa că familia Grădinaru-Ilieș, familia Rădulescu, familia Gherman, familia Ifrim, casă de piatră! Toți s-au căsătorit astăzi! Sunteți foarte frumoși, foarte eleganți! O să vedem și noi imagini de la cununii în Finala de mâine!”, a anunțat Simona Gherghe la începutul emisiei live de pe 18 decembrie 2025.

Finala Mireasa sezon 12 are loc pe 19 decembrie 2025, de la 14:00, pe Antena 1

Sezonul 12 a început pe 4 august cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale. Sezonul se încheie pe 19 decembrie.

Finala Mireasa are loc pe 19 decembrie 2025, căsătoriile civile se desfășoară pe 18 decembrie, la primărie. În Finală, finaliștii sezonului 12 Mireasa vor dansa valsul finaliștilor, iar cuplurile căsătorite își vor rosti jurăminte de iubire. La finalul emisiei live de Mireasa de pe 19 decembrie se vor afla câștigătorii premiului de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător. Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 12. Pentru a intra în posesia premiului, conurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.