Mireasa, sezon 12. Ce mesaj a primit Liviu de la Emily într-o scrisoare: „A zis că vă vedeți...”

După eliminarea din casa Mireasa, Emily i-a trimis o scrisoare Laviniei în care a rugat-o să îi transmită un mesaj lui Liviu. Despre ce a fost vorba.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 11:49 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 12:02

Emily a părăsit casa Mireasa după ce a fost eliminată în urma celei mai mari curse de eliminare din istoria reality show-ului. Fata, însă, păstreză legătura cu Lavinia, cea cu care s-a împrietenit pe parcursul competiției, și i-a trimis o scrisoare.

Liviu a primit un mesaj de la Emily, printr-o scrisoare, după ce fata a fost eliminată

Chiar dacă în casă relația dintre Emily și Liviu nu s-a concretizat, se pare că fosta concurentă a sezonului 12 Mireasa este cu gândul la el și după eliminare. Astfel, printr-o scrisoare pe care i-a trimis-o Laviniei, a rugat-o să îi transmită un mesaj lui Liviu.

Emily pare că face referire la o discuție din trecut pe care a avut-o cu Liviu.

„Liviu, a zis Emily că ai pierdut pariul. Și că vă vedeți la Revelion”, i-a spus Lavinia.

„Pai stai așa că încă nu am ajuns la Revelion”, a răspuns băiatul nedumerit.

„Nu știu, mi-a scris și mi-a zis să îți transmit asta”, a mai adăugat fata.

colaj foto emily si liviu mireasa
