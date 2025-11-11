Mireasa, sezon 12. Ce sfaturi a primit Lavinia de la sora ei: „Tu știi ce urât se vede? Zici că ești mahalagioaică”

Sora Laviniei a venit în vizită în casa Mireasa și a sfătuit-o pe fată să nu se mai implice în conflictele care nu o privesc.

Larisa a vrut să știe de ce Lavinia s-a implicat în scandalul din casă, izbucnit după ce Ștefania a decis să ofere cuplului Diana-Sorin premiul pe care îl câștigase Denisa. Lavinia a fost foarte vocală în acest conflict, amenințând că va fi cel mai mare dușman al Ștefaniei și că o va numi pe ea „cățeluș” și pe Loredana „umbră” de câte ori va dori. Sora ei i-a spus că în afara casei Mireasa comportamentul ei se vede foarte urât, ca de „mahalagioaică”.

Larisa: Motivul pentru care te-ai certat?

Lavinia: Nu suport nedreptatea

Larisa: Ești avocatul dreptății?

Lavinia: Da.

Larisa: Ce da, fată? Tu știi ce urât se vede? Zici că ești mahalagioaică. Trebuie să-i iei tu apărarea cuiva? N-are gură să se apere singură? Crezi că cineva ți-ar lua ție apărarea?

Ok, de acum înainte știm ce avem de făcut amândoi

Larisa: Ți-ai cerut scuze de la cine te-ai certat?

Nu!

Larisa: Dacă regreți că te-ai luat de cineva, poți să-ți ceri scuze. NU-mi place că bei. Eu în locul tău nu aș mai bea deloc. Nu mai bea deloc! Bea apă. Apa îți stă în gât?

Adin: Îmi provoacă o stare de nervi când bea din paharul altui băiat.

Lavinia: Dar trebuia să deschizi subiectul acum?

Adin: Da! În fața ei, da! Că poate te simți prost și nu mai faci!

