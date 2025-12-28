Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Ce spune acum familia lui Sorin despre relația cu Diana. De ce nu o poate vizita băiatul acasă la mama ei

Sorin a dezvăluit ce cred părinții și bunicii lui despre relația cu Diana, în prezent. Cum se înțeleg cei doi acum, după ieșirea din casă.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Duminica, 28 Decembrie 2025, 17:45 | Actualizat Duminica, 28 Decembrie 2025, 17:55
Ce cred părinții lui Sorin despre relația lui cu Diana, în prezent. Doamna Nelly, mama fetei, atitudine vehementă | Antena 1

La două săptămâni de la Finala sezonului 12 Mireasa, Diana și Sorin nu stau încă împreună. Deși au plecat împreună din casă și încă formează un cuplu, ei au petrecut sărbătorile separat pentru că fiecare se află la el acasă. Mai mult, se pare că băiatul nu o poate vizita pe iubita lui în Republica Moldova.

Ce cred părinții lui Sorin despre relația lui cu Diana, în prezent. Doamna Nelly, mama fetei, atitudine vehementă

Citește și: Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. „Este ceva ce nu ați apucat să spuneți?” Confesiunea pe care Sorin i-a făcut-o Dianei, fără camere

Încă de când erau în emisiune, familiile celor doi s-au opus relației lor. Atât părinții și bunicii lui Sorin, cât și mama fetei i-au sfătuit să pună punct interacțiunii. Însă, oricât ar fi încercat, Diana și Sorin nu au reușit să stea departe unul de celălalt.

Astfel, la finalul experienței din casa Mireasa, fiecare a plecat acasă la familie pentru a lămuri situația și a liniști apele. Într-un live pe Tik Tok, Sorin a explicat cum stă situația acum între ei.

„Bunicii mei chiar o vor. Mereu cand mă duc la țară mă întreabă de ea. Deci nu se pune problema de lucrul ăsta”, a dezvăluit acestea, spre surprinderea fanilor pentru că bunica băiatului a fost foarte vehementă la adresa Dianei și chiar i-a adus o serie de acuzații care au rănit-o foarte tare.

De asemenea, întrebat ce părere au și părinții lui acum, acesta a adăugat: „Părinții mei sunt foarte maleabili cand vine vorba de Diana și de dorințele mele. Și-au dat și ei seama, că mama se uita foarte mult si pe AntenaPLAY și ulterior, si au dat seama și e de acord cu lucrul ăsta”.

Cu toate acestea, lucrurile nu sunt la fel de simple de partea cealaltă a graniței. Diana se află în prezent în Republica Moldova și se pare că doamna Nelly nu a putut trece la fel de ușor peste ce s-a întâmplat între fiica ei și Sorin în sezonul 12 Mireasa.

Citește și: Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Unde vor locui Diana și Sorin. Ce decizie au luat după ieșirea din casă

Sorin a explicat că încă nu își poate vizita iubita din cauza tensiunilor cu mama ei. Cu toate acestea, i-a asigurat pe susținătorii lor că ei vorbesc zilnic atât la telefon, cât și prin apel video și se înțeleg foarte bine.

„La mama Dianei este puțin mai complicat, dar cu siguranță, cu timpul, cred că își va da seama. Doar eu pot, prin faptele mele, să-i demonstrez cât țin la ea. Încă nu pot să merg la ea. Mi-a spus că mama ei are nevoie de timp de digerat aceste lucruri și nu pot să trec peste lucrul acesta. Familia e familie, încerc să o inteleg, să fiu lângă ea. Suntem bine, vorbim în fiecare zi, chiar și pe cameră”, a mai declarat el pe rețelele sociale.

