Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. „Este ceva ce nu ați apucat să spuneți?” Confesiunea pe care Sorin i-a făcut-o Dianei, fără camere

Sorin a vorbit sincer despre sentimentele lui și a făcut dezvăluiri în episodul 5 Mireasa: Confesiuni. Ce i-a mărturisit Dianei, imediat după finală, când au rămas numai ei, fără camere și microfoane.

Diana și Sorin au făcut dezvăluiri în premieră la Mireasa: Confesiuni. Invitați în episodul 5, aceștia au spus ce regrete au acum, dar au vobit sincer și despre setimentele pe care le au unul pentru celălalt.

„Eu regret acea seară când am dat acele detalii băieților”, a mărturisit Sorin. Pe de altă parte, Diana s spus că nu regretă nimic pentru că a învățat o lecție. „Și dacă nu făceam chestiile astea în casă, probabil le făceam și afară, dar maximul meu regret a fost că nici nu puteam să gestionez situația asta. Că materialele pe care le făceam eu, o să le vadă și părinții mei acasă. Asta era, de fapt, durerea mea cea mai mare”.

Fata nu s-a abținut nici când a avut de descris sezonul 12 Mireasa în 3 cuvinte și l-a „înțepat” pe partenerul ei. „Bariere, neasumare, prietenie”, a spus ea.

Sorin i-a recunoscut Dianei că este îndrăgostit de ea. Ce dezvăluiri au făcut la Mireasa: Confesiuni

„Există ceva ce nu ați apucat să spuneți în emisiune și vreți să spuneți acum?”, a întrebat moderatoarea Andreea Frățilă.

Sorin a luat imediat cuvântul și a dezvăluit că se simte îndrăgostit de Diana. „Da, că sunt îndrăgostit de Diana de mai mult timp. Nu știu să zic exact. Sunt vreo 2, 3 săptămâni”. Când a fost cererea mea de iubită”, a dezvăluit el.

„Zi mai mult”, a glumit Diana. „Azi dimineață, că mi s-a confesat și mie”, a adăugat tânăra.

