Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. „Este ceva ce nu ați apucat să spuneți?” Confesiunea pe care Sorin i-a făcut-o Dianei, fără camere

Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. „Este ceva ce nu ați apucat să spuneți?” Confesiunea pe care Sorin i-a făcut-o Dianei, fără camere

Sorin a vorbit sincer despre sentimentele lui și a făcut dezvăluiri în episodul 5 Mireasa: Confesiuni. Ce i-a mărturisit Dianei, imediat după finală, când au rămas numai ei, fără camere și microfoane.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Duminica, 28 Decembrie 2025, 10:29 | Actualizat Duminica, 28 Decembrie 2025, 12:07

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 8, prezentat de Andreea Frățilă. În episodul 4 au fost prezenți Emily și Liviu, cuplul care s-a căsătorit în Marea Finală, însă nu a intrat în cursa pentru marele premiu. Vezi AICI episodul integral.

Diana și Sorin au făcut dezvăluiri în premieră la Mireasa: Confesiuni. Invitați în episodul 5, aceștia au spus ce regrete au acum, dar au vobit sincer și despre setimentele pe care le au unul pentru celălalt.

„Eu regret acea seară când am dat acele detalii băieților”, a mărturisit Sorin. Pe de altă parte, Diana s spus că nu regretă nimic pentru că a învățat o lecție. „Și dacă nu făceam chestiile astea în casă, probabil le făceam și afară, dar maximul meu regret a fost că nici nu puteam să gestionez situația asta. Că materialele pe care le făceam eu, o să le vadă și părinții mei acasă. Asta era, de fapt, durerea mea cea mai mare”.

Citește și: Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Diana a vorbit cu mama ei, imediat după finală. Ce a spus doamna Nelly despre situația cu Sorin

Fata nu s-a abținut nici când a avut de descris sezonul 12 Mireasa în 3 cuvinte și l-a „înțepat” pe partenerul ei. „Bariere, neasumare, prietenie”, a spus ea.

Sorin i-a recunoscut Dianei că este îndrăgostit de ea. Ce dezvăluiri au făcut la Mireasa: Confesiuni

„Există ceva ce nu ați apucat să spuneți în emisiune și vreți să spuneți acum?”, a întrebat moderatoarea Andreea Frățilă.

Sorin a luat imediat cuvântul și a dezvăluit că se simte îndrăgostit de Diana. „Da, că sunt îndrăgostit de Diana de mai mult timp. Nu știu să zic exact. Sunt vreo 2, 3 săptămâni”. Când a fost cererea mea de iubită”, a dezvăluit el.

„Zi mai mult”, a glumit Diana. „Azi dimineață, că mi s-a confesat și mie”, a adăugat tânăra.

Citește și: Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Unde vor locui Diana și Sorin. Ce decizie au luat după ieșirea din casă

Despre Mireasa: Confesiuni

colaj foto diana si sorin mireasa confesiuni
+3
Mai multe fotografii

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți din cele 8 sezoane. Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!

Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Unde vor locui Diana și Sorin. Ce decizie au luat după ieșirea din casă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români
Observatornews.ro Ultima strigare pentru rezervările de Revelion. Cât a ajuns să coste masa de Anul Nou la un restaurant Ultima strigare pentru rezervările de Revelion. Cât a ajuns să coste masa de Anul Nou la un restaurant
Antena 3 540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea 540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Citește și
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Unde vor locui Diana și Sorin. Ce decizie au luat după ieșirea din casă
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Unde vor locui Diana și Sorin. Ce decizie au luat după ieșirea din casă
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la admiratori de Crăciun. Copiii Familiei Regale urmează un protocol strict
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la... Catine.ro
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Diana a vorbit cu mama ei, imediat după finală. Ce a spus doamna Nelly despre situația cu Sorin
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Diana a vorbit cu mama ei, imediat după finală. Ce a spus doamna Nelly despre...
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară HelloTaste.ro
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x