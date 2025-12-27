Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Unde vor locui Diana și Sorin. Ce decizie au luat după ieșirea din casă

Diana și Sorin plănuiesc să se mute împreună, în chiria plătită în avans de unul dintre susținătorii lor. Cu ce se vor ocupa după ieșirea din casa Mireasa.

Diana și Sorin au fost Mireasa și Mirele Săptămânii de cele mai multe ori în sezonul 12. Printre cadourile primite de la susținători, cineva le-a oferit și o cazare. Diana a dezvăluit că un fan le-a plătit în avans chiria pentru trei luni, dar nu au apucat să ia legătura cu acesta încă.

„Susținătorii noștri ne-au asigurat cu trei luni gratis de chirii până ne punem și noi pe piciorușe. „Așa sperăm (n.r. să stăm acolo), ideea e că nu am reușit încă să discutăm cu absolut nimeni am fost din stânga-așa. Prima dată ne-am sunat familiile”, a explicat fata.

Diana și Sorin plănuiesc să se mute împreună la București. Cu ce se vor ocupa

De asemenea, atât Diana cât și Sorin au dezvăluit la Mireasa: Confesiuni că vor să se stabilească în București.

„Mie mi-ar plăcea. Îmi văd viața la București. Nu aș vedea-o într-un oraș mai micuț. Mie îmi place să mă dezvolt și cum Bucureștiul este plin de opțiuni, de ce nu? Și mi-ar plăcea și Sorin să împărtășească această idee”, a declarat ea.

„Da, o să mă mut eu la București. O să vin aici”, a confirmat Sorin.

Pe plan profesional, tânăra a spus că prima lună va fi de acomodare, însă pe viitor și-ar dori să deschidă o școală de rugby. Aceasta spune că dintotdeauna i-a plăcut să lucreze cu copiii, dar din cauza etichetelor pe care le-a primit în emisiune nu simte că este momentul potrivit.

La rândul lui, Sorin spune că vrea să înființeze o școală de antrenori de fotbal și, de asemenea, să își continue el studiile în direcția aceasta.

