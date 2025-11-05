Mireasa, sezon 12. Doamna Nelly, reacție surprinzătoare după acuzațiile mamei lui Sorin pentru Diana: „Știi ce m-am bucurat?”

Mama Dianei a avut o intervenție telefonică după ce mama lui Sorin i-a adus o serie de acuzații dure fetei sale.

Diana a fost extrem de afectată de acuzațiile pe care i le-a adus mama lui Sorin în scrisoarea trimisă. Aceasta a plâns ore în șir, iar băiatului i-a fost greu să o liniștească.

„Știi cât de mult o să o doară pe maică-mea. Faptul că tu ai avut un trecut, nu înseamnă că eu nu l-am avut. 13 ani a fost bătută, 13 ani a fost abuzată și a fugit de acasă cu mine și cu soră-mea de mână, fără un ban. Și să aud acum că este învinovățită și se roagă de ea un bărbat ca copilul ei să nu mai bea. Nu vreau să dau ochii cu mama. E dezamăgită de mine”, a fost reacția ei.

Doamna Nelly, reacție surprinzătoare după acuzațiile mamei lui Sorin pentru Diana. Ce a ținut să spună

Mama Dianei a intervenit teleonic în emisia live din 5 noiembrie 2025 și a asigurat-o pe fiica ei că nu este supărată și că îi este în continuare alături și o susține. Doamna Nelly a avut o reacție complet neașteptată la acuzațiile pe care mama lui Sorin i le-a adus fetei.

„Am privit și eu subiectul acesta. Uite, eu sincer vorbind, că ieri chiar m-am bucurat. Că în sfârșit ți-ai rezolvat o problemă. Nu atragem atenția la nimeni, tu știi cum ești tu și totul în regulă. Acum tu știi ce ai de făcut, ești bravă, mama te ajută, Natașa te ajută. Ea are de făcut așa: ne adunăm, ne luăm de mânuță, nu plângem, mergem cu capul înainte. Tu ești o fată deosebită, bărbații sunt mulți. Eu îi spun să pună punct. Nu trebuie să te gândești ce ai făcut, ce n-ai făcut. Au fost momente fruomoase, mai puțin frumoase, dar noi mergem cu gândul la viitor. Eu știu cum ești tu și ceea ce scrie acolo în comentarii nici nu citesc. Nici nu mă interesează. Lasă să vorbescă ce vor oameni (...) Așa fericită eram ieri, serios îți spun”, a încurajat-o doamna Nelly pe fiica ei.

