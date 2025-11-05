Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Doamna Nelly, reacție surprinzătoare după acuzațiile mamei lui Sorin pentru Diana: „Știi ce m-am bucurat?”

Mireasa, sezon 12. Doamna Nelly, reacție surprinzătoare după acuzațiile mamei lui Sorin pentru Diana: „Știi ce m-am bucurat?”

Mama Dianei a avut o intervenție telefonică după ce mama lui Sorin i-a adus o serie de acuzații dure fetei sale.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 14:21 | Actualizat Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 15:10

Diana a fost extrem de afectată de acuzațiile pe care i le-a adus mama lui Sorin în scrisoarea trimisă. Aceasta a plâns ore în șir, iar băiatului i-a fost greu să o liniștească.

„Știi cât de mult o să o doară pe maică-mea. Faptul că tu ai avut un trecut, nu înseamnă că eu nu l-am avut. 13 ani a fost bătută, 13 ani a fost abuzată și a fugit de acasă cu mine și cu soră-mea de mână, fără un ban. Și să aud acum că este învinovățită și se roagă de ea un bărbat ca copilul ei să nu mai bea. Nu vreau să dau ochii cu mama. E dezamăgită de mine”, a fost reacția ei.

Doamna Nelly, reacție surprinzătoare după acuzațiile mamei lui Sorin pentru Diana. Ce a ținut să spună

Mama Dianei a intervenit teleonic în emisia live din 5 noiembrie 2025 și a asigurat-o pe fiica ei că nu este supărată și că îi este în continuare alături și o susține. Doamna Nelly a avut o reacție complet neașteptată la acuzațiile pe care mama lui Sorin i le-a adus fetei.

„Am privit și eu subiectul acesta. Uite, eu sincer vorbind, că ieri chiar m-am bucurat. Că în sfârșit ți-ai rezolvat o problemă. Nu atragem atenția la nimeni, tu știi cum ești tu și totul în regulă. Acum tu știi ce ai de făcut, ești bravă, mama te ajută, Natașa te ajută. Ea are de făcut așa: ne adunăm, ne luăm de mânuță, nu plângem, mergem cu capul înainte. Tu ești o fată deosebită, bărbații sunt mulți. Eu îi spun să pună punct. Nu trebuie să te gândești ce ai făcut, ce n-ai făcut. Au fost momente fruomoase, mai puțin frumoase, dar noi mergem cu gândul la viitor. Eu știu cum ești tu și ceea ce scrie acolo în comentarii nici nu citesc. Nici nu mă interesează. Lasă să vorbescă ce vor oameni (...) Așa fericită eram ieri, serios îți spun”, a încurajat-o doamna Nelly pe fiica ei.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

+2
Mai multe fotografii

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Chat-ul zilei la Mireasa, 5 noiembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show... Mireasa, sezon 12. Virgil a luat legătură cu Cosmin și Ale. Reacția băiatului la dezvăluiri i-a lăsat fără cuvinte...
Înapoi la Homepage
AS.ro Salariul pe care un fost fotbalist al României îl câştigă la pește congelat, în Elveţia Salariul pe care un fost fotbalist al României îl câştigă la pește congelat, în Elveţia
Observatornews.ro Rețea de medici falși, anchetată pentru diplome obținute ilegal la Chișinău. Unii activau deja în România Rețea de medici falși, anchetată pentru diplome obținute ilegal la Chișinău. Unii activau deja în România
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața” Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Citește și
Mireasa, sezon 12. Jocul Afroditei s-a încheiat. Ce hotărâre a luat Emily, la finalul testului de 12 zile: „A fost doar un joc?”
Mireasa, sezon 12. Jocul Afroditei s-a încheiat. Ce hotărâre a luat Emily, la finalul testului de 12 zile: „A...
Murăturile tale au început să fermenteze? Iată cauzele și soluțiile eficiente
Murăturile tale au început să fermenteze? Iată cauzele și soluțiile eficiente Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Liviu, declarație de dragoste emoționantă pentru Emily, pe ultima sută de metri: „Te ador pentru ce ești”
Mireasa, sezon 12. Liviu, declarație de dragoste emoționantă pentru Emily, pe ultima sută de metri: „Te ador...
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat actrița din Dragostea plutește în aer
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Livratorul nepalez lovit cu un lemn în cap la Cluj Napoca este paralizat și abia poate vorbi: „Recuperarea va fi lungă”
Livratorul nepalez lovit cu un lemn în cap la Cluj Napoca este paralizat și abia poate vorbi: „Recuperarea va fi... Libertatea.ro
ANAF intră, în sfârșit, în marii datornici. „Printre ei se află politicieni, dezvoltatori imobiliari, tot felul de personaje care au profitat de influența politică”
ANAF intră, în sfârșit, în marii datornici. „Printre ei se află politicieni, dezvoltatori... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Surpriză în lumea mondenă! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil: „Mulțumim că ne-ai ales. Noi te vom alege mereu. În curând...„
Surpriză în lumea mondenă! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil: „Mulțumim... Elle
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci Spynews.ro
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de dovleac cu fasole roșie și carne tocată. Rețetă cu arome de toamnă
Tocăniță de dovleac cu fasole roșie și carne tocată. Rețetă cu arome de toamnă HelloTaste.ro
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața” Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
DNA, dată în judecată de propriii procurori. Vor salarii ca la EPPO, plătite din urmă, începând cu anul 2021
DNA, dată în judecată de propriii procurori. Vor salarii ca la EPPO, plătite din urmă, începând cu anul 2021 Jurnalul
genstiri: România, țara cu cele mai multe decese pe șosele din UE în 2024
genstiri: România, țara cu cele mai multe decese pe șosele din UE în 2024 Kudika
Când intră alocațiile pe card în noiembrie. Când livrează poștașii banii oferiți de stat
Când intră alocațiile pe card în noiembrie. Când livrează poștașii banii oferiți de stat Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Democratul socialist Zohran Mamdani a câştigat cursa pentru primăria orașului New York
Democratul socialist Zohran Mamdani a câştigat cursa pentru primăria orașului New York Observator
Care sunt cele mai nocive alimente pentru creier. Neurologii avertizează că pot crește riscul de Alzheimer
Care sunt cele mai nocive alimente pentru creier. Neurologii avertizează că pot crește riscul de Alzheimer MediCOOL
Cum faci acasă cea mai bună dulceață de smochine fără zahăr, perfectă pentru toamnă
Cum faci acasă cea mai bună dulceață de smochine fără zahăr, perfectă pentru toamnă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
7 probleme de comportament ale copiilor mici și cum să le abordați
7 probleme de comportament ale copiilor mici și cum să le abordați DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Salată de sfeclă roșie cu cartofi, maioneză și iaurt, plină de culoare și savoare
Salată de sfeclă roșie cu cartofi, maioneză și iaurt, plină de culoare și savoare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x